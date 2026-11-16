Ceuta logra voz en Europa mientras el Gobierno sigue sin blindar la frontera sur

El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde este lunes a la incorporación permanente de Ceuta al Comité Europeo de las Regiones, un órgano consultivo comunitario que permitirá a la ciudad autónoma tener voz propia en las instituciones europeas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado la decisión como un paso para reforzar la presencia española en Europa, aunque el resto de las medidas anunciadas para Ceuta y Melilla, como una mayor presencia de Frontex, un instrumento financiero específico para las fronteras terrestres del sur y la integración en la Unión Aduanera, siguen pendientes de desarrollo.

Los ministros de exteriores de la UE acabamos de aprobar el asiento permanente para Ceuta en el Comité de las Regiones @EU_CoR. Ceuta queda sólidamente anclada en las instituciones europeas. La voz de los ceutíes es central en España y en Europa. — José Manuel Albares (@jmalbares) November 16, 2026

"Ceuta queda sólidamente anclada en las instituciones europeas. La voz de los ceutíes es central en España y en Europa", ha asegurado Albares en un mensaje publicado en redes sociales tras la aprobación de los ministros de Exteriores de los Veintisiete, reunidos este lunes en Bruselas. El titular de la diplomacia española había anticipado la decisión a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, donde aseguró que se iba a aprobar definitivamente el nuevo estatus de la ciudad autónoma.

La incorporación permitirá a Ceuta participar como miembro del Comité Europeo de las Regiones en el próximo pleno de este organismo, previsto para los días 2 y 3 de diciembre. Recordemos que se trata de un órgano consultivo de la UE compuesto por 329 escaños, cuya distribución entre las delegaciones nacionales se decide en cada Estado miembro.

España cuenta actualmente con 21 puestos titulares, de los cuales 17 corresponden habitualmente a representantes de las comunidades autónomas y cuatro a los municipios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La decisión supone un reconocimiento institucional para Ceuta, que contará con presencia permanente en un foro en el que se debaten políticas comunitarias que afectan directamente a los territorios.

Un paso para reforzar la presencia de Ceuta en Europa

La entrada en el Comité de las Regiones no es una cuestión meramente simbólica. Este organismo permite a sus integrantes intervenir en los debates comunitarios sobre materias como sanidad, transporte, energía o medio ambiente. También ofrece una plataforma para trasladar las particularidades territoriales a las instituciones europeas, introducir asuntos propios en la agenda comunitaria y establecer relaciones con responsables regionales y locales de otros Estados miembros.

Para Ceuta, cuya situación geográfica y fronteriza presenta características singulares, disponer de representación permanente supone una oportunidad para defender sus intereses directamente en el ámbito comunitario. La ciudad podrá participar en los trabajos de un organismo que emite dictámenes sobre iniciativas legislativas y políticas de la Unión Europea que afectan a las administraciones regionales y locales.

La decisión llega después de las reivindicaciones de la ciudad autónoma para conseguir un mayor reconocimiento de sus particularidades dentro de la UE, especialmente en materia fronteriza y migratoria.

Frontex y financiación para la frontera sur

Sin embargo, Albares ha dejado claro que el asiento permanente es solamente una parte de un paquete más amplio de medidas que el Gobierno pretende impulsar para Ceuta y Melilla. Entre las prioridades figura garantizar una presencia institucional permanente de Frontex, la agencia europea encargada de apoyar la gestión de las fronteras exteriores de la Unión.

El ministro también ha reclamado un instrumento financiero que otorgue a las fronteras terrestres del sur de Europa, representadas por Ceuta y Melilla, la misma importancia que reciben las fronteras terrestres orientales de la UE.

"Que haya un paquete financiero que dé la misma importancia a las fronteras terrestres del sur de Europa, que son las de Ceuta y Melilla, exactamente igual que a las fronteras terrestres del este", explicó Albares antes de la reunión ministerial.

La reivindicación tiene especial relevancia para ambas ciudades, que deben afrontar las particularidades de su condición de fronteras exteriores comunitarias en el continente africano. El Ejecutivo pretende que Bruselas tenga en cuenta esa situación y respalde a España con instrumentos específicos.

Las dudas de Vivas sobre la Unión Aduanera

Otro de los asuntos pendientes es la posible incorporación de Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera comunitaria. Albares ha defendido que ambas ciudades queden integradas en este espacio, pero ha reconocido que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado dudas y ha decidido tomarse más tiempo antes de avanzar en esa dirección.

"Evidentemente no voy a hacer nada que no sea de la mano con Ceuta y con Melilla", afirmó el ministro, que insistió, no obstante, en que considera positivo que ambas ciudades queden vinculadas a la Unión Aduanera.

La posición de Vivas introduce un matiz importante en los planes del Gobierno. Mientras el asiento permanente en el Comité de las Regiones ya cuenta con la aprobación europea, la integración aduanera continúa siendo una cuestión abierta y su avance dependerá del diálogo con las dos ciudades autónomas.

Albares ha defendido que Ceuta y Melilla deben ocupar un lugar central en las instituciones comunitarias y ha reiterado que la integridad territorial española está "garantizada en cada centímetro de España". La aprobación del asiento permanente supone un primer resultado concreto de esa estrategia, aunque las medidas financieras, fronterizas y aduaneras anunciadas todavía tendrán que traducirse en decisiones efectivas.