Cinco países de la UE acuerdan con Ruanda un centro para deportar a inmigrantes ilegales

Cinco Estados miembros de la Unión Europea —Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria— han sellado este lunes en la capital austriaca una alianza con Ruanda para levantar en el país africano un centro de deportación de inmigrantes que entrará en funcionamiento en 2027. El objetivo de este pacto es trasladar allí a quienes se encuentren en suelo europeo sin permiso legal de residencia, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el asilo y se nieguen a regresar voluntariamente, mientras se resuelve su proceso de expulsión definitiva.

El anuncio oficial se ha producido en una comparecencia conjunta liderada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el canciller de Austria, Christian Stocker, acompañados por los responsables de Interior de los países europeos implicados y su homólogo ruandés, Vincent Biruta. Frederiksen ha subrayado que este "nuevo mecanismo de retorno" supone un paso "decisivo" para frenar la inmigración ilegal.

We werken met 🇩🇰 🇩🇪 🇦🇹 🇬🇷 en Rwanda aan de 1e terugkeerhub buiten 🇪🇺. Dit moet zorgen voor meer terugkeer en geeft de migrant mogelijkheid om in Rwanda te bouwen aan een nieuwe toekomst. Zo werken we met andere landen aan een modern, effectief en goed functionerend asielsysteem. — Bart van den Brink (@MinisterAenM) November 16, 2026

Durante su intervención, la mandataria socialdemócrata ha defendido la urgencia de "recuperar el control de las fronteras" y desmantelar el modelo de asilo vigente, al que ha tachado de "insostenible e inhumano". Para Frederiksen, esta medida permite combatir frontalmente a las mafias que trafican con personas y alinear las leyes con "la voluntad de las poblaciones europeas", limitando las llegadas a la capacidad real de acogida de cada país y priorizando la asistencia en las zonas cercanas a los lugares de origen.

El canciller austriaco, Christian Stocker, ha coincidido en señalar la relevancia del acuerdo, calificándolo de "punto de inflexión histórico" para el bloque comunitario. Desde el lado africano, el ministro ruandés Vincent Biruta ha respaldado la iniciativa advirtiendo de que "la migración incontrolada no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino". Asimismo, ha explicado que Kigali podrá otorgar permisos de residencia a los trasladados que rechacen volver a sus países natales, brindándoles la posibilidad de integrarse en una nación con "ambición económica" que busca consolidar "una sociedad inclusiva".

Respecto al alcance numérico de la operación, los firmantes han evitado concretar cuántos inmigrantes serán enviados a Ruanda. No obstante, Biruta ha aclarado que la contrapartida económica que recibirá su Gobierno no será elevada y que, por tanto, no contempla el traslado de "miles" de personas.

Bruselas "celebra" que cinco países de la Unión pacten un centro de deportación de migrantes en Ruanda: "Este enfoque innovador puede contribuir a combatir la inmigración ilegal" https://t.co/FRqU01W8fs pic.twitter.com/RjBvEMMOog — Europa Press (@europapress) November 16, 2026

Con esta firma se materializa por primera vez un acuerdo entre socios de la UE y un tercer Estado para externalizar los trámites de retorno y el control migratorio. Esta vía legal quedó desbloqueada tras la reforma aprobada por los Veintisiete para endurecer las devoluciones, algo que el Derecho comunitario no permitía hasta que los 27 acordaron una reforma para endurecer la política de retornos, una iniciativa a la que el Gobierno de España se opuso votando en contra, esgrimiendo reparos jurídicos sobre el funcionamiento de este tipo de instalaciones fuera de las fronteras europeas.