El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha lanzado una contundente advertencia a las cancillerías del Viejo Continente durante la recepción oficial en Jerusalén a su homólogo de la República Checa, Andrej Babis. El dirigente hebreo ha remarcado con crudeza que los arsenales balísticos y las aspiraciones atómicas de la teocracia chií representan un peligro inminente para todo Occidente: "Los misiles iraníes no paran en las fronteras de Israel. Tampoco lo hace su terrorismo. Y tampoco sus ambiciones nucleares. Europa no es un espectador. Europa es un objetivo" de Irán, ha enfatizado el mandatario.

Durante su comparecencia conjunta, Netanyahu ha contrapuesto la determinación del Gobierno checo a la equidistancia moral que demuestran otros socios de la Unión Europea frente al yihadismo. El gobernante israelí ha criticado abiertamente a quienes prefieren contemporizar con los regímenes fanáticos antes que respaldar a la única democracia de la región, recordando que "algunos prefieren condenar a Israel que enfrentarse al terrorismo", mientras que Praga "se niega a confundir el bien y el mal" en esta encrucijada histórica.

El mandatario en funciones ha reivindicado la respuesta militar emprendida tras las masacres perpetradas el 7 de octubre de 2023, asegurando que las Fuerzas de Defensa de Israel "han cambiado la faz de Oriente Próximo" al neutralizar capacidades estratégicas del eje patrocinado por Teherán. No obstante, ha advertido de que "el trabajo no está terminado" y ha reclamado una alianza sin fisuras para salvaguardar los valores occidentales: "Juntos y con otros que espero que se nos unan pronto defenderemos nuestra civilización común. Es lo que está en juego".

Por su parte, Andrej Babis ha expresado el firme interés de su gabinete por intensificar la cooperación bilateral en materia defensiva, poniendo en valor la contrastada eficacia de las tecnologías antiaéreas israelíes en el campo de batalla frente a los ataques balísticos.

Asimismo, el primer ministro checo ha promovido a su país como un enclave idóneo para la inversión extranjera, definiéndolo como "el futuro de Europa" merced a sus altos estándares de seguridad y estabilidad, aspectos que han motivado flujos migratorios de trabajadores procedentes de potencias como Alemania.

En las conversaciones han participado los titulares de Exteriores, Defensa, Salud y Deportes de ambas delegaciones, así como la cúpula del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. Babis, cuya estancia oficial se prolongará durante 24 horas, mantendrá también un encuentro con el líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot.