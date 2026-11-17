La Comisión Europea ha adoptado formalmente este martes la prohibición de utilizar y comercializar los tradicionales perdigones de plomo para la caza y el tiro deportivo, una decisión que obligará a cambiar de munición a partir de 2033. Bruselas culmina así un proceso regulatorio que lleva años sobre la mesa y que afecta directamente a millones de aficionados a la actividad cinegética.

La medida llega después de que el Comité REACH diera su visto bueno el pasado junio y de que el Parlamento Europeo completara en octubre el periodo de examen sin presentar objeciones. Con la adopción formal de la Comisión, el veto queda definitivamente encarrilado.

La normativa establece un periodo transitorio de siete años, una ampliación considerable respecto a los tres años que contemplaba la propuesta inicial. Una modificación que llegó después de las negociaciones con los Estados miembros y de las presiones de las organizaciones cinegéticas, que advertían de las dificultades técnicas y económicas de sustituir la munición.

La prohibición afecta específicamente a los perdigones de plomo, utilizados fundamentalmente en los cartuchos de escopeta. En cambio, las balas y los proyectiles de plomo quedan fuera del texto definitivo, después de que fueran retirados de la propuesta durante las negociaciones. Tampoco se incluyen los usos militares y de defensa.

Siete años para cambiar de munición

El cambio obligará a los cazadores y tiradores deportivos a recurrir a alternativas sin plomo, como el acero, el bismuto o el tungsteno. El problema es que la adaptación no es igual de sencilla para todos. Aunque buena parte de las escopetas pueden utilizar perdigones de acero convencionales, determinados modelos necesitan comprobar su compatibilidad con las nuevas cargas, especialmente cuando se trata de cartuchos de altas prestaciones.

La transición también afecta a fabricantes, distribuidores y campos de tiro, que tendrán que adaptar sus productos y sus instalaciones a las nuevas exigencias.

Como ya contó Libertad Digital, la propuesta inicial de Bruselas había generado inquietud en el sector cinegético por los costes añadidos y las dudas sobre el rendimiento de las alternativas. En Europa hay alrededor de siete millones de cazadores, además de una importante industria vinculada a la fabricación y comercialización de armas, munición y equipamiento.

La Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) ha seguido de cerca las negociaciones y considera que la ampliación del periodo transitorio y la exclusión de las balas han mejorado sustancialmente el texto. La organización defiende que estos siete años deben servir para garantizar que los cazadores dispongan de munición alternativa de calidad, información y apoyo para realizar el cambio.

Bruselas justifica el veto por la contaminación y el riesgo para las aves

La Comisión Europea justifica la decisión por los efectos contaminantes del plomo sobre los ecosistemas. Según sus cálculos, los perdigones abandonados durante las jornadas de caza y tiro pueden acabar contaminando los suelos y el agua, además de provocar intoxicaciones en las aves que los ingieren al confundirlos con pequeñas piedras.

Bruselas sostiene que la restricción permitirá evitar en las próximas dos décadas la liberación de unas 550.000 toneladas de plomo y proteger a 156 millones de aves silvestres. También calcula que ayudará a proteger a 1,1 millones de niños frente a los efectos de la exposición a este metal pesado sobre su desarrollo neurológico.

La decisión se suma a otra restricción adoptada por la Comisión el pasado 12 de noviembre para limitar el plomo en determinados artículos de pesca, como plomos, señuelos y alambres. También en este caso se han establecido periodos transitorios para facilitar la sustitución de estos materiales.

Bruselas extiende así su ofensiva contra el plomo en las actividades al aire libre. Los cazadores tendrán ahora siete años para adaptarse a una prohibición que, aunque ha reducido su alcance respecto a los primeros planes comunitarios, supondrá un cambio importante para la actividad cinegética europea.