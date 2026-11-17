El Ejército ucraniano ha llevado a cabo durante la última madrugada la mayor ofensiva con aeronaves no tripuladas desde el inicio de la invasión a gran escala ordenada por el Kremlin en febrero de 2022. Según ha reconocido el propio Ministerio de Defensa ruso a través de sus canales oficiales, los dispositivos de interceptación y guerra electrónica habrían neutralizado 1.441 aparatos en más de una veintena de demarcaciones, incluyendo el entorno de la capital y las aguas de los mares Negro y de Azov, en lo que representa una incursión aérea sin precedentes por su alcance geográfico y volumen simultáneo.

Uno de los focos prioritarios de la oleada ha vuelto a ser la península de Crimea, ocupada y anexionada unilateralmente por Moscú en 2014 sin reconocimiento de la comunidad internacional. El gobernador impuesto por las autoridades rusas, Sergei Aksionov, ha confirmado que el viaducto que conecta este territorio con Krasnodar ha recibido un nuevo impacto por segundo día consecutivo. Este castigo sobre el estratégico puente del estrecho de Kerch ha forzado una interrupción completa de la circulación, mientras que el impacto de fragmentos y proyectiles en Leninski, en el este peninsular, ha provocado al menos dos víctimas mortales según fuentes locales.

La intensidad de la operación pulveriza las marcas previas registradas apenas veinticuatro horas antes, cuando el mando militar ruso admitió la interceptación de 1.336 artefactos en una sola noche. La consecución de estos registros encadenados evidencia la notable aceleración del complejo industrial y tecnológico ucraniano, capaz de proyectar incursiones de saturación a cientos de kilómetros tras las líneas enemigas pese a las tentativas de diálogo diplomático y los continuos ataques rusos contra infraestructuras críticas.

Para Kiev, inutilizar las comunicaciones que sustentan el aprovisionamiento de las tropas del Kremlin supone un objetivo de primer orden en esta guerra de desgaste. Desde el inicio del conflicto, las autoridades de Ucrania han subrayado que la anexión ilegal de la península y la utilización continuada de sus nudos de transporte como plataforma logística convierten estos pasos estratégicos en objetivos militares legítimos bajo el amparo de la autodefensa.