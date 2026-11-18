El Parlamento de Italia ha aprobado definitivamente la ley contra el antisemitismo que incorpora la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La iniciativa ha salido adelante con 147 votos a favor y 93 en contra en la Cámara de Diputados, después de recibir previamente el respaldo del Senado. El Gobierno israelí ha felicitado al Ejecutivo de Giorgia Meloni.

La nueva legislación adopta la definición de antisemitismo que elaboró la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto: "El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto". Sin embargo, la directora de Investigación y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha dicho que es un "día sombrío para la libertad de expresión". Curiosamente, la IHRA indica la diferencia entre los judíos y el Estado de Israel. Y es que la IHRA indica que "el antisemitismo puede manifestarse a través de ataques contra el Estado de Israel en la medida en la que se le percibe como un colectivo judío. Sin embargo, criticar a Israel como se critica cualquier otro Estado no puede considerarse como antisemitismo".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha felicitado al Gobierno y al Parlamento italiano por la aprobación de la legislación. "En un momento en el que el antisemitismo aumenta a nivel mundial, Italia envía un mensaje claro de tolerancia cero ante este odio singular dirigido contra el pueblo judío", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.

I warmly congratulate the Italian Government and Parliament on the adoption of the new law to combat antisemitism. At a time of rising antisemitism worldwide, Italy sends a clear message of zero tolerance for this unique hatred towards the Jewish people. I particularly welcome… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 18, 2026

Saar ha destacado especialmente que la ley incorpore la definición operativa de antisemitismo de la IHRA y ha valorado las referencias a la educación y a la lucha contra el antisemitismo en internet. Para el jefe de la diplomacia israelí, la aprobación representa un paso en la lucha contra el odio hacia los judíos y una señal de compromiso por parte de las instituciones italianas. "Italia está estableciendo un ejemplo para que otras naciones lo sigan en la lucha global contra el antisemitismo", ha señalado.

Por su parte, Giulio Terzi di Sant'Agata, senador de Fratelli d'Italia, el partido que encabeza Meloni, ha defendido que la ley "no limita la libertad de expresión, las opiniones políticas ni la crítica" sobre el Gobierno israelí. Además, según La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), la institución que analiza el antisemitismo en Italia, este ha aumentado entre 2021 y 2025. Es más, en 2021 cifró 226 casos; en contraste, en 2025, se han elevado hasta 963. Uno de los políticos históricos del Partido Demócrata, Emanuele Fiano, ha dimitido después de que su partido votara en contra. "Gran parte del centroizquierda ha votado contra una ley pensada para combatir el odio que una vez más afecta a los judíos, es muy grave", ha aseverado.

Mientras tanto, algunos partidos de la oposición han argumentado que se trata de una ley "mordaza", aunque esta no introduce nuevos tipos penales, pues incide en la prevención, la educación y la adopción generalizada de las instituciones de esta definición.