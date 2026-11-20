"Necesitamos a un atajo de idiotas, de los que generan adicción: antivacunas, otakus, ciberdependientes, maniáticas de los consejos de belleza, conspiranoicos de YouTube… No vamos a convencer a nadie, solo algo que los vuelva locos y alguien que los enfurezca". Quien habla es Vadim Baranov, el protagonista de la película El mago del Kremlin –basada en la novela homónima de Giuliano da Empoli–. Es el asesor personal del presidente de la Federación Rusa. El ideólogo de la propaganda de Putin.

"Nuestro principal objetivo es influir en la mentalidad occidental, meternos en las cabezas de la gente". Baranov continúa explicando a su interlocutor —un oligarca del círculo de confianza del autócrata— que se muestra desconcertado ante sus planes: "Pero en internet todo se puede rastrear y tarde o temprano nos van a pillar". "Exacto —le contesta—. Cualquiera que nos acuse de conspirar contra la democracia será nuestro aliado. Ellos construirán el mito de que somos todopoderosos. Será un secreto a voces porque todos lo sabrán. Los rusos están controlando el mundo moderno. Cualquier cosa que te haga aparecer fuerte no hace más que aumentar tu fuerza".

Esta semana se ha conocido el informe de Golden Owl – una empresa especializada en el análisis de información de fuentes abiertas, vinculada a la Universidad de Alicante– sobre la influencia extranjera en los movimientos extremistas y neonazis de España, examinada a través de Núcleo Nacional (NN). Su conclusión coincide con ese objetivo de la propaganda rusa que describe El mago: "Dos caras, un solo beneficiario". Así, en la dirección de NN conviven una cara prorrusa que "promueve posiciones alineadas con los intereses estratégicos de Moscú" y otra cara proucraniana "que proporciona material que los medios estatales rusos utilizan para desacreditar a Ucrania". Ejemplos de esto son la noticia difundida por RTVE que tuvo que desmentir la Embajada de Ucrania y el bulo que propagó la presentadora Pepa Bueno en el Telediario, denunciado por el periodista Marc Marginedas.

Para los autores del informe, el propósito del grupo neonazi es deslegitimar el orden constitucional a pocas semanas de unas elecciones generales. Sus publicaciones sobre el partido del Gobierno acumularon cinco millones de visualizaciones. Las dedicadas a Vox y al PP, cerca de dos millones. Los partidos de derecha que respaldan las alianzas occidentales son enemigos a batir por sus posiciones sobre la OTAN y el apoyo a Israel. Sin duda, es limitada la influencia de los neonazis de NN, pero son un eslabón más de esa cadena que engarza descréditos.

El voto por correo. Dos informes, uno de Golden Owl y otro de Falco Insights, analizan las campañas sobre las acusaciones de fraude electoral en España. Tras el recuento que dio la victoria a Lula en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, se amplificaron acusaciones de pucherazo desde Argentina y El Salvador en un plazo de 29 minutos. Golden Owl señala una cuenta con sede en Estados Unidos y 691.000 seguidores que adapta las acusaciones contra el resultado brasileño y apunta al Gobierno español. Se identifican 266 publicaciones que denunciaban manipulación en el voto por correo y 528 que alegaban fraude en el censo electoral o por votantes extranjeros. "Mensajes que desincentivaban el voto por correo y cuestionaban la legitimidad del resultado circularon entre audiencias políticas consolidadas". ¿A quién beneficia sembrar dudas sobre el resultado electoral?

El documento de Falco Insights aporta un dato: la narrativa sobre un posible fraude electoral el 29N tuvo más de cinco millones de visualizaciones y medio millón de interacciones del 9 de septiembre al 10 de noviembre. Sobre hechos ciertos se añade la manipulación: que el fraude ya está decidido; que el Supremo o la Junta Electoral son cómplices; que Indra cuenta los votos y se dan cifras de nacionalizados que multiplican las oficiales.

Rusofobia: una narrativa para cada ocasión es el último informe publicado por el East Stratcom, el grupo de trabajo contra la desinformación que depende del Alto Representante de la UE. Su interés radica en que desenmascara el discurso del Kremlin que busca desestimar las pruebas de la injerencia rusa, desacreditar a los gobiernos occidentales y presentar a los países más expuestos a la presión rusa como irracionalmente hostiles a Moscú. Y, aunque cueste trabajo reconocerlo, en ocasiones nos sobra la injerencia extranjera. Nos valemos nosotros mismos —a izquierda y derecha— para jugar a desestabilizarnos.