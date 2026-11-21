El pasado 16 de noviembre, el analista de inteligencia y riesgos de seguridad nacional Fernando Cocho puso sobre la mesa en Las Noticias de Herrero una inquietante radiografía de las amenazas actuales. En su conversación con Luis Herrero, el experto conectó tres episodios recientes: el bulo del apagón mundial, la caída de grandes sistemas informáticos y la oleada de alertas de bomba en Europa, apuntando directamente a una estrategia de guerra híbrida. Pero ¿quién protege a los ciudadanos frente a este tipo de amenazas?

El bulo del apagón del 17 de noviembre

La conversación partió de un mensaje que circulaba por las redes. Según explicó la redactora Esther Nieto, se anunciaba para el 17 de noviembre un gran apagón, pero no hay ninguna alerta oficial que advierta de un corte generalizado de electricidad o de internet. Tampoco hay datos que respalden los mensajes que hablan de 72 horas sin suministros, comunicaciones o servicios bancarios.

El origen está en Estados Unidos, donde se celebró un simulacro nacional de emergencias organizado por la FEMA, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones. A las 8:20 de la tarde, hora española, se emitió un mensaje de prueba a través de las televisiones y las emisoras de radio de todo Estados Unidos. Nieto precisó que el mensaje durará alrededor de un minuto y que se trata de un ejercicio rutinario para comprobar que el sistema de alertas funciona.

El rumor, sin embargo, se extendió por todo el mundo porque las redes han recuperado una escena de Los Simpson en la que aparece un apagón y se menciona precisamente el 17 de noviembre. Algunos usuarios lo relacionaron con el kit de emergencia de la Unión Europea, que repitió el consejo de tener provisiones para 72 horas hace relativamente poco, el pasado 7 de noviembre.

El programa recordó otros incidentes recientes. La Administración Federal de Aviación de EEUU tuvo que suspender temporalmente los despegues en todo el país por un problema en los sistemas de comunicaciones utilizados por los controladores aéreos. Las autoridades estadounidenses apuntaron a un fallo técnico y no encontraron indicios de un ciberataque. Horas antes, Microsoft sufrió una caída que afectó a servicios como Outlook, Teams o Copilot. Y a estas incidencias se le suman la oleada de correos anónimos en Europa que alertan de supuestos explosivos en aviones, aeropuertos, estaciones y plazas concurridas.

Redes saturadas que sobrecargan la red

Herrero preguntó si todo eso debería preocupar a los ciudadanos. Cocho contestó que "sí, pero no de la forma en que nos lo estamos tomando". Sobre el caso de los aviones, recordó que varias agencias de aviación atribuyeron la caída a un sistema obsoleto y saturado por un tráfico aéreo "cada vez es mayor, más creciente y más complejo". La avería de Microsoft se debió, según explicó, a "una confluencia de factores que sobrecargaron la red". "Lo que estamos viendo es que las redes diseñadas para un tamaño determinado se sobrecargan y revientan sencillamente", resumió.

¿Por qué aciertan 'Los Simpson'?

El analista se detuvo también en la serie que alimentó el bulo. Según Cocho, "los guionistas de Los Simpson tienen una cualidad que la gente no conoce y es que hacen prospectiva". A su juicio, "siempre parece que hay predicciones cuando lo que hay son análisis de rigor de futuribles prospectivos". Añadió que esos análisis suelen cumplirse porque se apoyan en información bien pensada, y no en datos secretos.

Amenazas para provocar caos

En el caso de las mochilas sospechosas y de los colegios cerrados en Italia, Cocho cree que hay motivos para sospechar. Señaló que "se sospecha que hay, eh una intencionalidad concreta", aunque dejó abierto quién estaría detrás. El objetivo sería "provocar caos para comprobar la reacción de la sociedad, pero también para crear un pánico social".

Explicó que hay dos lecturas sobre ese pánico. Según la primera, serviría para que los ciudadanos renuncien a su libertad "a cambio de seguridad". Según la segunda, buscaría que la población esté preparada para lo que pueda ocurrir.

Herrero le preguntó quién tiene interés en declarar esa guerra. Cocho habló de "cinco o seis actores principales de generación de guerra híbrida" que actúan contra Europa, y advirtió de que "la guerra híbrida la utiliza todo el mundo". "De hecho, nosotros estamos en guerra híbrida y económica desde hace más de 5 años, lo que pasa es que la gente no se da cuenta", aseguró. Según su análisis, esa guerra afecta a "las comunicaciones, a la energía, a medio ambiente, al transporte, a la logística".

Talento sin recursos

La respuesta de Cocho a la pregunta de quién protege a los ciudadanos sorprendió a Herrero. El analista se refirió al Centro Criptológico Nacional, al CNI y al CNPIC, y explicó que, con el presupuesto que tienen, "tenemos mucho cerebro, mucho muchísimo y de gran calidad el cerebro, pero tenemos muy pocos recursos".

En su opinión, "la seguridad nacional está muy amenazada, pero no porque haya un enemigo que esté oculto, sino porque evidentemente no hacemos los deberes como otros países intentan, en la medida de lo posible, hacerlo".

Cuando él mismo planteó quién defiende entonces a los ciudadanos, señaló a "la ciudadanía, la estructura social, la sociedad civil, si queremos llamarlo así", y también a una prensa que informe correctamente.

Sobre el futuro, Cocho reconoció que no sabe con exactitud hacia dónde vamos, "pero evidentemente está claro que no vamos por buen camino". Según explicó, "Europa está dividida" y "no tiene una posición común", mientras otras potencias sí tienen su hoja de ruta. A eso se suma que "el mundo va tan deprisa, es tan acelerado, que no nos deja pensar con tiempo suficiente y con reflexión".

La despensa del analista

Preguntado por el kit de supervivencia que recomiendan las autoridades europeas, el analista respondió que sí, pero "no de ahora, de hace muchísimo tiempo". Contó que dispone de "energía solar fotovoltaica, eólica, eh eléctrica, gas" y de equipos de radiofrecuencia, porque su trabajo le exige autonomía en las comunicaciones.

Rechazó que se le considere un prepper o un conspiranoico. Según dijo, tiene todo eso porque "debo estar preparado para cualquier eventualidad y dar servicio a la ciudadanía, que para eso me paga como funcionario".