Cientos de colegios en Alemania y decenas de centros en Dinamarca han amanecido este lunes con una campaña masiva de falsas amenazas de bomba por correo electrónico. Pese al revuelo inicial, las fuerzas de seguridad de ambos países han descartado un riesgo real y han evitado las evacuaciones, vinculando el ataque a una ola de intimidaciones similares que recorre Europa desde hace meses.

Solo en Alemania, los cuerpos de seguridad calculan que el incidente ha alcanzado a más de 450 colegios. De acuerdo con los primeros datos policiales, la gran mayoría de los mensajes eran prácticamente iguales y advertían de la colocación de artefactos explosivos con la promesa de hacerlos estallar, firmados por autores que aún no han sido identificados.

Desde la Oficina regional de Investigación Criminal de Renania-Palatinado han descartado, por el momento, la existencia de un peligro real y concreto. "No se considera que sean serias, de momento", señalaron fuentes del organismo, que atribuyeron el episodio a un envío masivo. Al mismo tiempo, quisieron salir al paso de quienes puedan restar importancia a este tipo de acciones: "Amenazar con cometer delitos graves es en sí mismo un delito y puede acarrear consecuencias penales considerables".

En términos similares se expresó la Policía danesa a través de un comunicado oficial, en el que confirmó avisos dirigidos a escuelas repartidas por todo el territorio nacional, todos ellos canalizados mediante correo electrónico. Los agentes coincidieron en calificar las advertencias de "infundadas" y precisaron que no ha sido necesario desalojar los edificios, aunque cada aviso está siendo revisado de forma particular para descartar riesgos.

Este episodio se suma a una cadena de incidentes parecidos en el continente. Italia ha sufrido en semanas recientes miles de avisos contra centros escolares que, en muchos casos, sí derivaron en evacuaciones. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tuvo que lanzar un mensaje de tranquilidad tras confirmar que no se ha hallado ningún artefacto explosivo en las más de 6.000 escuelas del país que recibieron correos amenazantes a lo largo del día. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado inspeccionaron aula por aula los centros donde cundió la alarma, descartando cualquier riesgo real tras horas de incertidumbre ciudadana.

Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo convocó a los líderes de las formaciones de la oposición a un encuentro en el Palacio Chigi con el objetivo de abordar la seguridad nacional al margen de la pugna partidista. "En lo que respecta a la seguridad de los italianos, empezando por la seguridad percibida, no hay mayoría ni oposición: hay Italia", manifestó Meloni en una declaración institucional en vídeo, subrayando la resiliencia cívica del país frente a las maniobras de intimidación psicológica.

"No permitiremos que un correo anónimo decida el calendario escolar de nuestros hijos. Quien hizo esto quería una Nación paralizada y asustada. Encontrará una Nación que como cada día se despierta, acompaña a sus hijos a la escuela y va a trabajar. Esta es la respuesta, y es la más fuerte que tenemos", dijo Meloni en su mensaje.

Tras reunirse de urgencia con su gabinete ministerial y los máximos responsables de la ciberseguridad italiana, la mandataria desgranó las conclusiones preliminares de las pesquisas. Según los análisis del Gobierno, no existen indicios de peligro concreto, sino una estrategia deliberada orientada a generar alarma social y paralizar las actividades cotidianas.

También entre octubre y noviembre, cientos de colegios irlandeses, con especial incidencia en Dublín y en la provincia de Munster, también recibieron correos de este tipo, mientras que en el Reino Unido los casos se dejaron notar sobre todo en Escocia e Irlanda del Norte. La misma estrategia es la que han seguido para esta nueva ola de falsos avisos, pero esta vez Alemania y Dinamarca, sin que se hayan detectado mayores incidentes.