El Ejército ucraniano ha intensificado su campaña de desgaste contra las infraestructuras logísticas y energéticas del Kremlin. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha confirmado una exitosa operación militar contra una estratégica estación de bombeo de crudo situada en la república de Bashkortostán, a unos 1.300 kilómetros de la línea de combate, demostrando una vez más el alcance y la sofisticación creciente de sus medios de largo radio.

La instalación golpeada, denominada Nurlino, constituye un nodo vital dentro del complejo de transporte de hidrocarburos Transneft-Ural. Según detallaron fuentes castrenses de Kiev, por esta infraestructura discurren cada año hasta 90 millones de toneladas de crudo destinadas al sostenimiento económico e industrial ruso. A través de canales de Telegram se difundieron imágenes del estallido en las inmediaciones del enclave, si bien los portavoces oficiales evitaron concretar el alcance definitivo de las averías ocasionadas en la maquinaria de distribución.

Esta ofensiva no representa un hecho aislado, sino que forma parte de una maniobra coordinada para asfixiar los suministros de las tropas invasoras. De manera paralela, las Fuerzas Armadas ucranianas perpetraron ataques nocturnos contra otra estación de bombeo en la región del Volga, ubicada en Samara, y contra una planta de refinado de combustible en Rostov. Según las autoridades de Kiev, el bombeo y la distribución de productos petrolíferos en estos sectores clave "se están interrumpiendo", lo que evidencia que la capacidad de sostenimiento logístico del régimen de Moscú empieza a acusar un severo agotamiento.

El balance semanal difundido por el mando ucraniano refleja la magnitud de esta ofensiva sistemática: en apenas siete días se han contabilizado incursiones contra cuatro refinerías y dos aeródromos, además de golpear almacenes de suministros y centros de mando enemigos. De forma simultánea, en el sur del país, las fuerzas defensoras asestaron un duro golpe en la ciudad ocupada de Berdiansk, en la región de Zaporiyia.

En este último enclave portuario, el comando Sur ejecutó un ataque de precisión contra el campo de pruebas de la unidad rusa Rubikon. La acción se saldó con la destrucción de un almacén y un centro de instrucción de pilotos de aparatos no tripulados, dejando un saldo estimado de más de 30 militares muertos y unos 70 heridos, entre los que figurarían varios mandos operativos. De este modo, Ucrania incrementa la presión militar tanto en la retaguardia enemiga como sobre las posiciones ocupadas para mermar la maquinaria bélica de Rusia.