Las Fuerzas Armadas ucranianas han protagonizado una de las mayores incursiones aéreas desde el inicio de la invasión con el lanzamiento coordinado de más de un millar de drones durante la madrugada del domingo. La ofensiva, dirigida contra instalaciones estratégicas en la retaguardia enemiga, busca mermar la capacidad logística y de reabastecimiento del Kremlin mediante ataques de precisión en centros neurálgicos de producción bélica.

El principal objetivo de la operación nocturna ha sido un complejo químico en la localidad de Toliatti —situada a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú, en la región de Samara—, dedicado al suministro de combustible para misiles tácticos y balísticos. Las autoridades municipales de la localidad han confirmado la existencia de un "ataque masivo", mientras que el gobernador regional, Viacheslav Fedorischev, reconoció la interceptación de proyectiles que buscaban destruir la infraestructura industrial de la zona, una planta que ya había recibido impactos el pasado 24 de octubre.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que sus sistemas antiaéreos neutralizaron 1.017 aparatos no tripulados repartidos en más de una veintena de regiones. Entre las zonas afectadas figuran los distritos fronterizos de Kursk, Briansk y Bélgorod, así como la república de Tatarstán, la provincia de Ástrajan junto al mar Caspio y la península de Crimea. En la capital, el regidor Serguéi Sobianin afirmó que medio millar de estos artefactos pretendían alcanzar el término urbano moscovita antes de ser interceptados a gran distancia.

Esta nueva oleada se suma a la ofensiva ejecutada durante la jornada previa del sábado, cuando otra andanada de drones causó destrozos en una refinería y una estación de bombeo en territorio ruso. La insistencia de Kiev en golpear el tejido energético e industrial constata el cambio de escala en la guerra, donde el empleo intensivo de tecnología no tripulada permite a Ucrania desafiar las defensas del régimen de Vladímir Putin y encarecer significativamente el coste material del conflicto bélico.