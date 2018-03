El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha analizado en Es la Mañana la situación en Venezuela, el acuerdo con las FARC y el narcotráfico con el presidente Santos y las elecciones presidenciales que se celebrarán en las próximas semanas.

Pastrana ha señalado al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, como uno de los culpables del hundimiento de Venezuela. Ha afirmado que "lo que Zapatero ha hecho en Venezuela es imperdonable, los muertos que lleva Zapatero a sus espaldas por el falso diálogo que lleva promoviendo".

La injerencia de la crisis venezolana en el frágil equilibro que hay en Colombia es un asunto clave de la política futura que tendrá que desarrollar el presidente que salga de los comicios que se celebrarán el próximo 27 de mayo. Gustavo Petro, candidato del Movimiento Progresistas, es la sombra del chavismo y del socialismo del Siglo XXI en Colombia. Por ese motivo el expresidente Pastrana ha alertado del riesgo de que llegue al poder. Pero el problema con Venezuela es mayor porque "estamos viendo un desplazamiento de los colombianos que vivían en allí y se están muriendo de hambre". Algo que "puede ser un proceso migratorio más fuerte que el de Siria" porque se estima que en el país vecino viven "entre 4 y 5 millones de colombianos" y "diariamente cruzan la frontera 30.000 personas".

Andrés Pastrana también ha comentado cómo Nicolás Maduro está aprovechando la desunión entre la oposición al chavismo para "ganar tiempo" y cómo a través de una triquiñuela legal se podría apartar al dictador bolivariano del poder. Ha explicado que "Maduro no es venezolano, es colombiano" porque su madre es colombiana y según la ley de Colombia los hijos de colombianos también tienen la nacionalidad de ese país. La estrategia es señalar que, al no haber renunciado a la nacionalidad colombiana, Nicolás Maduro no podría ser presidente según la propia Constitución venezolana.

Sin embargo lo que sí ha pedido es que se haga más caso a la OEA (Organización de Estados Americanos) cuyo secretario general Luis Almagro quiere que se aplique la Carta Democrática al régimen chavista. "Hay que proteger a Almagro y que sea la OEA la que tome decisiones sobre Venezuela· porque durante mucho tiempo el resto de presidentes de los países del entorno prefirieron mirar hacia otro lado.

El legado del presidente Santos

El expresidente Andrés Pastrana ha culpado al actual presidente, y principal impulsor del acuerdo con las FARC, Juan Manuel Santos de la impunidad del narcotráfico en la actual Colombia. Pastrana ha asegurado que durante el mandato de Santos las hectáreas dedicadas a la producción de cocaína han llegado "a las 250.000" y que "el 80% de la coca que se consume en el mundo se produce en Colombia".

Además el acuerdo con las FARC, que fue derrotado en las urnas, ha permitido que tengan 10 escaños sin necesidad de ser elegidos en las urnas. Con ese acuerdo "el presidente Santos se robó las elecciones" y cedió a los guerrilleros "3 millones de dólares" para la campaña electoral.

Sin embargo el expresidente ha asegurado que "no vamos a romper los acuerdos, sólo vamos a cambiar lo necesario, fundamentalmente en los capítulos de Justicia, reparación a las víctimas y narcotráfico". Esos acuerdos con las FARC lo que han conseguido es acabar con la guerrilla pero no como narcotraficantes y son los principales financiadores del cártel de los Soles al que pertenecen el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello.

En el plano económico Pastrana ha destacado que Juan Manuel Santos "ha doblado la deuda externa de Colombia" y ha prometido que "aunque no es fácil la situación que viene estamos haciendo lo posible para luchar contra el socialismo del siglo XXI".

El fracaso del socialismo del Siglo XXI

Para los colombianos el hundimiento de Venezuela y otros países del entorno como Bolivia o Ecuador por culpa del llamado socialismo del siglo XXI es un buen ejemplo para evitar la llegada de Gustavo Petro y la injerencia venezolana. Sobre este asunto Andrés Pastrana ha señalado cómo ha fracasado esta tendencia política porque "llega la izquierda a gobernar cuando los precios de las materias primas estaban en sus topes y nos dejaron pobreza y corrupción. Tuvieron todos los recursos para sacar estos países adelante".

Por eso "estamos viendo que llega Macri a Argentina y Piñera a Chile" y "estamos notando cambios" en la política de América Latina. Sin embargo Pastrana ha alertado que "hay preocupación por Brasil, México y Colombia".

"Colombia no se puede perder" ha destacado el expresidente Pastrana que ha contado como "en México, López Obrador va ganando las encuestas y el PRI y el PAN están muy debajo". En el país centroamericano "los principales partidos tradicionales no van a llegar" y cree que "o el PRI o el PAN se unen o no se puede".