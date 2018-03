El Gobierno de Perú niega la compra de votos para evitar la destitución del presidente

La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, afirmó que "el Gobierno no compra a los congresistas", y denunció una "emboscada montesinista" tras difundir un grupo de oposición vídeos de la presunta compra de votos de legisladores para evitar la destitución del jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski.

Aráoz manifestó en una rueda de prensa que "hemos visto otra vez un modelo de práctica montesinista que nos llama la atención", en alusión al que fuera asesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, condenado por corrupción entre otros delitos.

La primera ministra remarcó que "el Gobierno no compra a los congresistas, los congresistas tienen una función de representación muy bien establecida", mediante la cual pueden formular peticiones sobre obras y proyectos en sus regiones. "No hay ninguna oferta de dinero, de proyecto ni de nada para que voten contra la 'vacancia' (destitución)" de Kuczynski, afirmó la jefa del gabinete. Agregó que "este modelo de haber planteado las cosas y las fanfarronadas que pueden haber dicho no tienen que ver con una compra de votos por parte del Gobierno".

No obstante, la primera ministra confirmó que fue destituido el gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Fredy Aragón, grabado en uno de los vídeos presentados haciendo ofrecimientos al legislador Moisés Mamani. "Aquel funcionario acaba de ser destituido y va a pasar a investigación porque ese tipo de ofertas no se hacen", indicó Aráoz.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, afirmó que "tenemos una emboscada montesinista", tras ser mencionado en uno de los vídeos como uno de los que facilitaría la concesión de obras para la región del congresista Mamani. Están tratando de destituir "al presidente como sea, no podemos caer a ese nivel", agregó Giuffra.

El ministro dijo que recibió en su despacho a Mamani después de ser buscado insistentemente por el legislador para sugerirle un paquete de obras, pero aclaró que "nadie está haciendo algo irregular" porque "no ha habido ni una sola obra que se ha ejecutado porque todas pasan por un proceso".

En los vídeos difundidos por la opositora Fuerza Popular se ve también al legislador Kenji Fujimori ofreciendo obras a Mamani a cambio presuntamente de su apoyo contra la destitución de Kuczynski, promovida por la oposición por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Otro de los legisladores allegados a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, también fue grabado por Mamani ofreciéndole supuestamente beneficios en contratos para su región, tras lo cual explicó que se trataban de "fanfarronadas". Ramírez atribuyó las grabaciones a "una emboscada política que viene de Fuerza Popular porque está desesperada pues no tiene los votos" para la destitución de Kuczynski.

El jefe de Estado se salvó de una primera petición de destitución en diciembre pasado con los votos de abstención de un grupo de legisladores disidentes del fujimorismo, encabezados por Kenji Fujimori, y días después otorgó un indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori.