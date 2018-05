"Más de 12.300 personas han pasado por la cárcel sólo desde el año 2014", ha explicado Alfredo Romero en esRadio. "A día de hoy hay 336 presos políticos encarcelados, algunos de ellos para justificar un fracaso en las políticas públicas del gobierno, ya que se culpa de la escasez a empresarios o farmacéuticos y se les manda a prisión por ello". Además, "la represión ha venido incrementándose en 2018".

El Foro Penal Venezolano es una ONG de abogados que reúne a "más de 4.000 activistas" –la mayor parte abogados que trabajan gratuitamente– y, tal y como ha contado Romero, representa "a la mayoría de presos políticos" y a sus familiares en Venezuela. Por eso resulta tan sorprendente que Zapatero, "que decía estar muy preocupado por los presos políticos jamás ha querido reunirse con una organización como la nuestra".

Una actuación que lleva a Romero a asegurar con rotundidad que "en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos Zapatero ha dejado mucho que desear, yo he intentado reunirme con él porque siempre digo que, si tengo que reunirme con el diablo para liberar presos, lo haré, pero el diablo no me recibió".

El "beneficio" de la represión

Alfredo Romero ha explicado que "para entender la situación venezolana hay que recordar que la represión tiene un beneficio político, también un coste, pero ese beneficio es muy importante: la intimidación, la destrucción de la sociedad, el miedo que quebranta a la oposición".

En su opinión, en Venezuela "hay definitivamente un régimen que tiene como objetivo que no exista oposición y, de hecho, mucha de la oposición se ha tenido que ir del país". Así, tal y como recordaba, "los candidatos que participaron en las elecciones de Maduro han tenido que huir o están inhabilitados, los partidos políticos más importantes están también inhabilitados, ¿qué elecciones son esas?", ha dicho refiriéndose a las presidenciales que están a punto de celebrarse.

Romero ha explicado que "Venezuela y Cuba es básicamente el mismo régimen"y que, de hecho, actualmente "desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los DDHH la situación es peor en Venezuela que en Cuba".

Una situación de crisis que no es, para Romero, sólo un problema de políticas fallidas: "Destrozar la economía es parte de un plan para lograr que las personas dependan del gobierno. Es un sistema –ha dicho del chavismo– que busca esclavizar", porque "la escasez hace que la gente dependa del gobierno".