Maduro llama "imbécil" a Santos por no reconocer las presidenciales venezolanas

"Por ahí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones del domingo; es una falta de respeto a ustedes, porque él no tiene que ver en que (se) reconozca o no a Maduro, ellos ya saben que (a) Maduro no le gana nadie", dijo el mandatario en un mitin de campaña en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

La declaración de Santos, dijo el Nicolás Maduro, "va contra el pueblo, él está diciendo a los millones y millones de hombres y mujeres que van a votar el domingo 20 de mayo, que él no reconoce al pueblo de Venezuela".

El presidente colombiano reiteró este domingo en Madrid que no va a reconocer el resultado de las elecciones venezolanas porque "no son democráticas ni limpias" y "están amañadas para perpetuar el régimen cada vez más represivo".

El 20 de mayo se celebran presidenciales en Venezuela, unos comicios en que la oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no presentó candidato al considerar que no hay garantías ni condiciones para que se celebre esta contienda. Con todo, además de Maduro se presentan el opositor Henri Falcón, que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.