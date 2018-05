Abuchean a Zapatero en Venezuela y aumentan las denuncias contras las elecciones chavistas

José Luis Rodríguez Zapatero fue abucheado este domingo a la salida de un centro de votación en la zona de Chacao, en Caracas, que visitó en calidad de observador durante las elecciones presidenciales.

A su salida, Zapatero cruzó unas palabras con un reportero de la cadena NTN24, quien le reprochó que avalara las elecciones. "Yo he estado mucho tiempo aquí y vengo a observar", declaró Zapatero. Entonces se subió a un coche negro con las lunas tintadas fuertemente escoltado y su comitiva salió de forma precipitada de la zona entre el lanzamiento de algunos objetos.

"Hasta cuándo vamos a tener a este delincuente de Zapatero aquí metido en las elecciones de nosotros. Hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo. Que se meta en su país, no en el de nosotros", reprochó una transeúnte tras la salida de Zapatero. "Él no está pasando hambre. No está pasando necesidades. Nosotros tenemos un comunismo aquí. Si a él le gusta el comunismo por qué no va a ponerlo allá en España, por qué viene a ponerlo aquí en Venezuela. ¡Alcahuete! Debe tener millones de dólares para las elecciones", añadió la mujer.

Además, fiel a su posición cercana al régimen de Nicolás Maduro mostrada en los últimos meses, Zapatero no dudó en criticar la decisión de la Unión Europea (UE) de rechazar las elecciones venezolanas y pedir su "suspensión inmediata" al considerar que las condiciones son inadecuadas. Dijo que la postura de la UE "nos abre un factor de gran riesgo para una inestabilidad (...) y creo que lo principal, la primera tarea que necesita Venezuela, es estabilidad, es paz, evitar cualquier riesgo".

Aumentan las denuncias de irregularidades

El candidato Javier Bertucci elevó a más de 1.400 las denuncias por irregularidades electorales, "todas documentadas", la mayoría de ellas relacionadas con la cercanía de los "puntos rojos", las zonas de proselitismo político chavista, a los centros de votación. "Estamos siendo responsables con nuestros testigos, dando todas las denuncias a nivel nacional, más de 1.400. Y siguen llegando. Tal vez podamos llegar a 2.000 denuncias en las próximas horas", declaró Bertucci en rueda de prensa.

Aseguró que "todas" las irregularidades "están documentadas" y han sido "asumidas, selladas y firmadas" por el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Tengo cientos de vídeos que los pongo a disposición de los periodistas", sostuvo.

Señaló que el acuerdo preelectoral "más violado" por el chavismo ha sido el de no colocar puntos de proselitismo a menos de 200 metros de los centros de votación. "La mayoría de los centros tenía esos puntos rojos más cerca de 200 metros, no solamente lo denunciamos sino que nos dimos cuenta que empezaron a quitar algunos de ellos a las dos de la tarde" y que varias de estas áreas estaban "a escasos 15 metros, 20 metros de la entrada del centro de votación".

Por su parte, el jefe de campaña del candidato Henri Falcón, Claudio Fermín, expresó momentos antes su preocupación por las irregularidades que, según su equipo, ya alcanzan las 900 denuncias y que incluyen "la compra de votos".