Iván Duque gana las elecciones de Colombia y se convierte en nuevo presidente

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato del partido Centro Democrático, Iván Duque, obtuvo una votación de 10.373.080 votos, equivalentes al 53,98%, mientras que Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, recibió 8.034.189 sufragios (41,81 %).

Duque recibió en esta segunda vuelta 2,8 millones de votos más que en la primera, mientras que Petro amplió su caudal en casi 3,2 millones con respecto a la votación de hace tres semanas.

De esta forma, Duque, de 41 años, será a partir del próximo 7 de agosto el sucesor del presidente Juan Manuel Santos. Esta elección conduce también por primera vez a la Vicepresidencia de Colombia a una mujer, Marta Lucía Ramírez, su compañera de candidatura.

Este Gobierno lo vamos a construir de la mano con una mujer excepcional: la primera vicepresidenta de la historia de Colombia: @mluciaramirez #GraciasColombia pic.twitter.com/fuqR0Y8YRR — Iván Duque (@IvanDuque) June 18, 2018

Petro reconoce la victoria de Duque

Poco después de darse los resultados, Petro reconoció la victoria de Duque, aunque no se consideró derrotado debido a su buen resultado en las elecciones. A través de su cuenta de Twitter se preguntó: "¿Cuál derrota? Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos Gobierno".

Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno. https://t.co/oiEhxu2xPT — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2018

Santos llama a Duque

Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó para felicitar al candidato del Centro Democrático: "Llamé a Iván Duque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila", dijo a través de su cuenta de Twitter.

A lo largo de la campaña, Santos no había mostrado su apoyo a ninguno de los dos candidatos, a quienes esta mañana calificó como "opositores" de su Gobierno. Sin embargo, se había comprometido a llamar para felicitar al ganador como parte de las peticiones que había hecho de que la campaña transitase en un ambiente pacífico.