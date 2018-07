Bella, cruel y asesina: Nahir Galarza perturba a la sociedad argentina tras matar a su novio

Nahir Galarza, una joven argentina de 19 años, ha sido condenada a cadena perpetua por haber asesinado el pasado 29 de diciembre a su novio Fernando Pastorizzo, de 20 años. Lo hizo con la pistola de su padre policía. Dos tiros a quemarropa acabaron con la vida del novio de Nahir con el que llevaba cinco años de tormentosa relación.

La opinión pública en Argentina ha seguido este caso que ha tenido un impacto mediático similar al de La Manada en España. El atractivo físico de la joven, su mirada fría, la calma aparente y sobre todo, su extremada juventud, unido a los oscuros testimonios de la asesina sobre su noviazgo y la forma en la que perpetró el crimen, han despertado el morbo e interés de la sociedad por la tragedia sentimental.

Nahir Galarza a la salida del juicio

Nahir es conocedora de que no saldrá nunca de prisión. Según el diario Clarín, su psicóloga ha informado de que la autora del delito quiere escribir un libro en su celda. Además, Galarza está leyendo a García Márquez y tratados sobre numerología, temática esotérica a la que es gran aficionada. En este sentido, también acude a la autoayuda, teniendo las conversaciones con su psicóloga hablando de Dios. Se sabe que a la cárcel también ha acudido un sacerdote a petición de Nahir porque ha querido confesarse, según publican los medios de comunicación argentinos.

Ya por la noche, la reclusa toma Clonazepam para poder conciliar el sueño, tal y como relata la terapeuta que la está tratando. Cabe destacar que a pesar de recibir asistencia psicológica, la psiquiatra que evaluó el estado mental de Nahir descartó que tuviera ningún tipo de trastorno mental. Por lo tanto, la condenada habría actuado en sus plenas facultades, recoge el diario Clarín.

Mensajes de Whatsapp a su novio tras matarlo

Pero, aunque ahora necesite medicación para relajarse, Nahir tuvo la sangre fría de llegar a guardar las apariencias tras haber matado a su pareja.

Esta estudiante de segundo año de abogacía en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) confesó que había matado a su novio tras derrumbarse en la comisaría de Gualeguaychú, a 230 kilómetros al norte de Buenos Aires. Todo apuntaba a su padre, Marcelo Galarza, al ser el propietario del arma homicida. Nahir no paraba de llorar ante las preguntas de la policía y terminó declarándose culpable:

"Basta, fui yo, fui yo, fui yo, quítenle la responsabilidad a mi padre y a mi familia", relató ante los fiscales del Tribunal Argentino.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo

La tarde del asesinato, Nahir había quedado con Pastorizzo para que éste fuera a recogerla en moto. Previamente, la asesina confesa había robado el arma de su padre, una Browning 9 milímetros. Ya en una carretera desierta de Gualeguaychú, disparó por la espalda a Fernando. Cuando el chico moribundo se arrastró para escapar, se dio la vuelta y ella lo remató con otro disparo. En ese instante tenía a su novio, el chico que había estado con ella desde que eran adolescentes, cara a cara. No se apiadó, según se desprende de la sentencia.

Tras el crimen, la universitaria regresó a su domicilio. Lo realmente macabro fue lo que hizo horas después de haber dejado muerto a su pareja en la cuneta. Guardó la pistola en el mismo sitio, se acostó y escribió varios mensajes por Whatsapp a su novio muerto: "Quédate tranquilo, no he estado con ese pibe", rezaba uno de los textos enviados por Nahir a Pastorizzo. Pero no quedó aquí la cosa: Galarza fue capaz de levantarse al día siguiente y publicar un mensaje en Instagram dirigido a su chico ya fallecido:

"Cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel", se podía leer en la red social junto a una imagen de los dos juntos.

Paliza al novio

Publicación de Nahir en Instagram tras matar a su novio

El giro de los acontecimientos lo dio recientemente la estudiante de Derecho con su segunda declaración durante el juicio. Alegó que Pastorizzo la maltrataba, que mantenían una relación violenta y que él un obseso de los celos.

Su segunda versión buscaba atenuar la pena, según indicaban los abogados de la defensa. Es totalmente opuesta a su primera declaración como asesina confesa. La condenada se retractó y dijo que "habían sido disparos accidentales". Pero los jueces y la fiscalía no la han creído. No existen pruebas del maltrato de Pastorizzo a Galarza. Más bien, todo lo contrario.

Los investigadores analizaron los más de 104 mil mensajes de WhatsApp que intercambiaron durante el último año Nahir y Fernando. En una de estas conversaciones, el joven asesinado narraba a un amigo la paliza que le había dado Galarza y una amiga. Al parecer, Pastorizzo quería dejarla y ella fue a buscarlo:

"Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado", contaba por whatsapp a su colega. Fernando exponía el terrible ataque que soportó: "Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder". Tan sólo cuatro días después de este altercado, el chico fue hallado muerto.

Feministas argentinas apoyan a Nahir Galarza

Pese a la sentencia que condena a la joven, grupos feministas argentinos se han agarrado a la segunda versión de Galarza, en la que se presenta como "víctima de violencia de género". Un grupo de mujeres enmascaradas se manifestaron a favor de Nahir acusando a la justicia de "heteropatriarcal".

Feminista argentina defendiendo a la asesina confesa

Estas manifestaciones han despertado la indignación en gran parte de la opinión pública y de varios periodistas televisivos.

Ley de Violencia de género en Argentina

Sin embargo, la defensa de la acusada ha luchado por demostrar que Nahir y Fernando no eran novios. ¿Por qué? En Argentina, la ley de Violencia de Género es muy diferente a la española. Fue creada para beneficiar a las mujeres pero no juzga con mayores penas a los hombres por el hecho de serlo. Es decir, el sexo del acusado no es un agravante. Al contrario que en España, en Argentina es el vínculo con la pareja lo supone susodicho agravante. Galarza era novia de Fernando, y por lo tanto, su juicio se ha basado en la ley de violencia de género argentina.

El abogado Juan Carlos Peragallo, representante del padre de Fernando Pastorizzo, declaró a las televisiones argentinas sobre el relato de Nahir de violencia previo al asesinato que "lo que está buscando es una atenuación de la pena por una supuesta violencia de género". Finalmente, la estudiante argentina fue sentenciada en una condena calificada ya como histórica y de momento, deberá cumplir al menos 35 años tras las rejas.