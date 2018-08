El dramático éxodo de los venezolanos que huyen del régimen chavista

Con algo de dinero y las pertenencias personales que les quedan metidas en una pequeña maleta, hasta 500 venezolanos cruzan cada día la frontera con Brasil, huyendo de la miseria y el hambre.

Las noticias que llegan desde la frontera con este país no son buenas: se calcula que en lo que va de año más de 50 mil venezolanos han entrado en Brasil y por ese motivo hace unos días un juez cerró la frontera, pero horas después el Tribunal Supremo brasileño la reabrió por no respetar la Constitución ni los tratados internacionales de acogida de refugiados. El éxodo masivo de venezolanos también se está convirtiendo en una emergencia humanitaria como en otros países limítrofes. "Mi intención no es vivir toda la vida en Brasil, ni estar en la calle. Mi esperanza es tener donde vivir y sustentar a mi familia y volver a mi casa", afirmaba uno de los desplazados llegados desde Venezuela, momentos después de pasar la frontera.

En una situación similar se encuentra Ecuador donde según la OIM (Organización Mundial para la migraciones, más 5.000 venezolanos entraron a diario en el país desde inicios de mes. Estas elevadas cifras son un termómetro del drama social que se vive en muchas zonas de Venezuela.

Desde inicios de 2018, entre 547.000 y 560.000 venezolanos habrían cruzado la frontera con Ecuador, pero se estima que sólo el 20 % de ellos permanece en este país, mientras que el resto continúa su ruta hacia Perú y Chile, principalmente.

En este sentido el portavoz del ACNUR, William Spindler, subrayó las condiciones de gran vulnerabilidad en la que llegan los venezolanos a la frontera con Ecuador, muchos de ellos tras haber caminado por días e incluso semanas para llegar a ese punto. "A muchos se les terminan los recursos y deben dormir en parques y empezar a mendigar o adoptar comportamientos negativos para cubrir sus necesidades diarias", lamentó.

La escasez provocada por el régimen chavista en Venezuela no da tregua a miles de familias y está sumiendo a este rico país sudamericano en una espiral de pobreza de la que va a costar mucho salir.

No es la primera vez que un movimiento migratorio de estas características afecta a Venezuela. En los últimos años se han producido otros desplazamientos masivos de venezolanos hacia los países más cercanos para intentar sobrevivir o mejorar su calidad de vida.

En 2016 se pudo ver una marea humana con cerca de 60.000 venezolanos cruzando el puente Simón Bolívar que conecta a Cúcuta, en Colombia, con San Antonio del Táchira, en Venezuela, en busca de alimentos y medicinas que escasean en el vecino país. Las imágenes hablan por sí solas.

Una vez en territorio colombiano, los venezolanos se dirigían rápidamente a los supermercados para comprar arroz, azúcar, mantequilla, aceite, papel higiénico y otros artículos de higiene personal, así como medicinas. En las crónicas de los hechos de ese día se pudieron leer declaraciones dramáticas y al mismo tiempo esperanzadoras: "en Venezuela no tenemos nada, gracias al país colombiano que nos está sacando de esta miseria que tenemos", afirmaba una de las desplazadas.

Durante el mes de agosto de 2016 también produjo otro desplazamiento de ciudadanos venezolanos hacia Colombia después de la reapertura de los cinco pasos peatonales que unen a ambos países. En aquella ocasión fueron alrededor de 28.000 personas en busca de productos básicos.

No siempre las puertas de la frontera entre ambas naciones sudamericanas están abiertas. El principal temor de los ciudadanos venezolanos es el cierre de los pasos fronterizos de su país hacia el mundo exterior. En algunas ocasiones se ordena cerrar la puerta de forma unilateral como por ejemplo lo que sucedió el 21 de agosto de 2015 cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre fronterizo, junto con la declaración del estado de excepción en diez municipios venezolanos, dividiendo a 1.251 familias, según los datos que aportó un informe realizado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia.

A mediados de 2018 se publicó un revelador estudio realizado por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) donde se anunciaba que el país gobernado por Maduro se encuentra entre los diez estados con las crisis humanitarias más graves del mundo en 2017. Dicho estudio mostraba que en el país latino existe falta de voluntad política, atención médica y apoyo económico para paliar sus efectos debido, en gran medida, al rechazo del la dictadura chavista a recibir ayuda externa.

Hay que añadir otro dato que demuestra el fracaso del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro. En 2017, un total de 10.350 venezolanos buscaron refugio en España, frente a los 3.960 de 2016 o los 596 de 2015, según el último informe anual publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.