Así es el falso 'Pablo Casado' de Maduro: otro profesor español que se derrite con el chavismo

Fernando Casado, licenciado en Derecho y doctor en Comunicación y Ciencias de la Información, es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador y asesor de la Vicepresidencia de Venezuela en materia de Derechos Humanos. También ha sido, entre otras cosas, profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y colaborador en el diario Tiempo Argentino. Y asesor en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Y en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

Es difícil encontrar en el currículum de este profesor español –nació en Córdoba- empleos que no estén relacionados con los gobiernos de Venezuela y de Ecuador. Su historial recuerda al de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero. Y, como estos hicieran con Hugo Chávez, se ha deshecho en elogios hacia el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Fernando Casado, que, según El Nuevo País, cobra 3.170 euros mensuales –en un país cuyo sueldo medio es de unos 400 euros-, se ha hecho famoso o, mejor dicho, viral, gracias a un masaje verbal público al tirano venezolano.

Hace dos años, el profesor español participó en un acto liderado por Maduro, quien le introdujo como "el periodista español Pablo Casado". En su intervención, el asesor agradeció "que la milicia esté aquí, defendiendo la revolución" y, tras unos aplausos, continúo: "Son una inspiración. En España también las cosas están cambiando. En Portugal están cambiando. En Grecia están cambiando, pero todavía no nos han dejado. El pueblo español seguramente tampoco está preparado para dar el salto cualitativo que se ha dado en países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia. Pero ahí estamos".

Fernando Casado dijo que el régimen venzolano "no es una dictadura": "Esto es una democracia de verdad. Esto es una democracia participativa y protagónica". "No es una de esas democracias representativas que no nos ha dado ninguna felicidad al pueblo, que nos echa a la calle, que nos deja en miseria y que nos hace pasar hambre. Gracias, presidente. Es usted una inspiración para todos los pueblos del mundo. Es usted una inspiración para España", añadió.

Rematando, el profesor comunista le dijo a Maduro que "es un presidente líder que seguirá teniendo una gran cantidad de seguidores, porque la gente no es tonta. ¡Chávez vive!". Respuesta del presidente venezolano: "¡Que viva España!".