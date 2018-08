La periodista de Maracay Luisa Cisneros ha dicho en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que en Venezuela "no se puede sobrevivir" y que "las imágenes que –en televisión– ves de las calles son las que yo me encuentro día a día cuando salgo de mi casa".

Cisneros ha contado que vive cerca de "una zona de comercios" y que, cuando ella ha "ido a comprar cosas que me hacen falta", ha "sentido temor de que alguien venga y me arrebate las cosas de la mano".

La periodista ha dicho que en su país "no se puede sobrevivir": "El ciudadano común no puede sobrevivir con un salario medio de cinco millones de bolívares. Un ejemplo: el producto harina pan cuesta dos millones de bolívares. Solamente te alcanza para comprar un kilo al mes. ¿Cómo sobrevives? Haciendo malabares".

Cisneros también ha señalado que "las enfermeras no tienen uniforme, no tienen zapatos. Ellas mismas son las que sostienen a los hospitales, lo poco que queda de los hospitales". Además, ha dicho que se marchará de Venezuela: "Mi destino es Colombia y pienso hacerlo por vía terrestre. Hoy en día, adquirir un boleto, tanto es destinos internos como externos, es casi imposible. Allí, un familiar que tengo en Colombia desde hace unos cuantos años, me vendría a recoger".