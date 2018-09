El jefe de la OEA cree que la crisis de Venezuela se resuelve con la vuelta de la democracia al país

La Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó este jueves la política de "brazos abiertos" de Colombia para atender a los emigrantes venezolanos que llegan al país, aunque señaló que se necesita una "coordinación regional" para enfrentar la crisis.

Así lo afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al término de una reunión en Cartagena de Indias con el presidente colombiano, Iván Duque, en la que conversaron sobre la crisis venezolana, entre otros asuntos. "La crisis humanitaria y migratoria definitivamente afecta las condiciones de vida y posibilidades de servicio y desarrollo de todos los países de la región. La política de brazos abiertos de Colombia necesita coordinaciones regionales", afirmó Almagro.

En ese sentido, resaltó la creación del grupo de trabajo de la OEA para abordar la crisis del país caribeño y destacó que sea liderado por el exalcalde venezolano David Smolansky. "El haber designado como coordinador del grupo de trabajo a David Smolansky es simplemente reconocer en alguien que ha estado cerca de la migración venezolana, ha estado cerca de las condiciones y las causas de la migración forzosa venezolana", añadió.

El Presidente @IvanDuque sostiene una posición muy firme respecto a la necesidad de investigar los crímenes de lesa humanidad en #Venezuela, un paso fundamental xa erradicar estos crímenes en las Américas #OEAconVzla @infopresidencia @OEA_oficial pic.twitter.com/vHSby2c3m8 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) September 13, 2018

Almagro y Duque coincidieron en que la única forma de que Venezuela salga de la crisis es que se instaure "la democracia en el país" para que el "régimen" de Nicolás Maduro deje de mentir. "De lo contrario el régimen nos seguirá mintiendo, nos seguirá diciendo que no existe esa tal crisis, que no existe tal escasez (...) Esta parte del problema (la migración) que no pueden ocultar es la denuncia más clara que recibe la dictadura venezolana", aseveró el jefe de la OEA.

La "mentira" de Maduro en las repatriaciones

Por otro lado, Almagro afirmó que las "repatriaciones" de emigrantes venezolanos promovidas por Maduro son "una mentira del régimen", que tachó de "inmoral". "Tratar de sostener esa mentira a través por ejemplo de repatriaciones por decenas cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral, es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar", agregó.

El pasado 8 de septiembre, 90 venezolanos retornaron a su país, procedentes de Lima, después de embarcarse en un avión enviado por el gobierno de Maduro a Perú como parte de su plan de repatriación "Vuelta a la Patria".