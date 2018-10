Fujimori pide no volver a prisión: "Por favor, no me maten"

"Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: Por favor, no me maten", dijo Alberto Fujimori en un breve vídeo. "Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más", añadió Fujimori, que aparece tendido en una cama. También aprovechó la ocasión para exigir a las autoridades que no le usen como "arma política". "Ya no tengo fuerza para resistirlo", apuntó.

Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por los crímenes cometidos bajo su Gobierno, recibió el pasado 24 de diciembre un indulto humanitario del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski. El perdón presidencial fue una sorpresa porque el anterior presidente, Ollanta Humala, se lo había negado por considerar que no había base médica. La Fiscalía investiga si fue un pago a los diputados fujimoristas que tres días antes evitaron que se abriera un proceso de destitución en su contra.

El miércoles el Tribunal Supremo revocó el indulto y ordenó devolver a prisión a Fujimori admitiendo los recursos de familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), que se apoyan a su vez en un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fujimori está ingresado en la Clínica Centenario de Lima a la espera de que se decida si finalmente vuelve a prisión. La defensa del ex dirigente ya apeló el fallo del alto tribunal pidiendo que se suspenda por "un inminente riesgo de muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario".