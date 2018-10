Bolsonaro arrasa en Brasil pero no evita la segunda vuelta ante Haddad

El ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 46,26% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil, y el socialista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), con el 28,95%, se medirán en una segunda vuelta el 28 de octubre, según los resultados con el 98,86% escrutado.

El ultraderechista confirmó su favoritismo, consiguió una votación superior a la pronosticada por los sondeos y por poco no se garantizó la elección sin necesidad de una segunda vuelta. El candidato del PT, elegido a dedo por el exmandatario Lula da Silva una vez que no pudo postular por su condición de preso y condenado por corrupción, consiguió garantizar el segundo puesto y su lugar en el balotaje. En tercer lugar, muy lejos de Haddad, se situó el laborista Ciro Gomes, con el 12,51%.

Primera reacción de Bolsonaro

En una transmisión en directo desde su domicilio, donde se recupera de las heridas que sufrió el pasado 6 de septiembre, cuando fue acuchillado durante un mitin, Bolsonaro pidió a sus seguidores que "continúen movilizados", pues la "victoria final" será el próximo 28 de octubre.

"Ganamos en casi todas las regiones del país y perdimos sólo en el nordeste", declaró Bolsonaro, quien reconoció que esa zona del país es un fortín del PT. Según el capitán de la reserva del Ejército, ahora la "misión" es que "ese pueblo trabajador del nordeste se libere de las mentiras del PT, que hace un verdadero terrorismo contra la gente más humilde de nuestro Brasil".

Reiteró que en este proceso electoral los brasileños deberán elegir entre "dos caminos: el de la prosperidad, la libertad, la familia, o el de Venezuela", en alusión a los nexos de Lula con el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin citar a Haddad por su nombre, también dijo que "todos saben con quién el otro candidato se aconseja y dónde", por la prisión en que está Lula, a quien el candidato del PT visita cada semana. "No queremos de vuelta a ese tipo de gente, que es lo peor que hay en la política. Hundieron al país en la más profunda crisis económica, moral y política y no podemos dar otra vez un paso a la izquierda", manifestó, para agregar que Brasil "no puede seguir flirteando con el comunismo".

Haddad habla de "riesgos que corre la democracia"

El sucesor de Lula en la disputa presidencial alertó sobre los "riesgos que corre la democracia" en Brasil y subrayó que su única "arma" en la segunda vuelta de las elecciones", serán sus "argumentos". Afirmó que la segunda vuelta es una "oportunidad" que deberá enfrentar con "sobriedad" y "sentido de responsabilidad".

El también exalcalde de Sao Paulo se ofreció para "unir a los demócratas" de Brasil" y advirtió que "hay mucha cosas en juego". Aseguró que mantendrá el diálogo en favor de un "proyecto de país" y adelantó que ya conversó con tres de sus principales rivales, el laborista Ciro Gomes, la ecologista Marina Silva y el líder de los Sin Techo Guilherme Boulos.

En su comparecencia, Haddad resaltó sus "valores familiares", una de las principales cualidades destacadas por Bolsonaro en sus discurso y que le han otorgado el voto de algunos de los sectores más conservadores de la sociedad. "No voy a renunciar a mis valores, inclusive a mis valores familiares, que fueron muy atacados en los últimos años", agregó el también exministro de Educación.