El Grupo de Lima no reconocerá el nuevo gobierno ilegitimo de Nicolás Maduro

Los países americanos del el Grupo de Lima "no reconocerán" un nuevo gobierno de Maduro, a quien instaron a "no asumir" un nuevo mandato.

LD (Agencias) 2019-01-05

El canciller peruano y sus pares del Grupo de Lima. | EFE "El 10 de enero dará inicio el nuevo periodo ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro, el mismo que se deriva de unas elecciones ilegítimas que no contaron con los estándares mínimos democráticos, ni la participación de todos los actores políticos involucrados en el proceso venezolano", señaló al fin de la reunión el canciller peruano Néstor Popolizio, quien encabezó el encuentro. En esa línea, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, instaron al mandatario venezolano a que no asuma la presidencia de este nuevo régimen el próximo 10 de enero. El único país miembro del grupo que no firmó la Declaración fue México, sin que esto signifique ninguna intención de separación del bloque, dijo una fuente de la Cancillería peruana. El Grupo de Lima también llamó a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, de forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas. En la Declaración firmada y difundida este viernes denunciaron que el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo pasado en Venezuela "carece de legitimidad" porque no contó con la participación de todos los actores políticos, ni con la presencia de los observadores internacionales independientes. Por lo que aseguraron que dicho proceso electoral no contó con "las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente". Así también se refirieron a "la gravedad de la crisis humanitaria" y el éxodo de migrantes provenientes de dicho país a los países vecinos, "producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro". "Hacemos un llamado a toda la comunidad internacional para que presten el debido apoyo financiero a nuestros países, porque un éxodo de esta naturaleza desborda las capacidades nacionales", apuntó Popolizio tras leer la Declaración. Grupo de Lima no reconocerá legitimidad del régimen de Nicolás Maduro.

►https://t.co/MvmNtS5sZv pic.twitter.com/AnfcTgy74b — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 4, 2019 Por ello, entre las medidas que adoptarán como rechazo a un nuevo gobierno de Maduro está una revaluación del estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, "en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional". Además, que en función a lo que permitan sus legislaciones internas, impedirán a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima, medida que ya viene siendo ejecutada por Estados Unidos. También aseveraron que elaborarán listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países "no deberán operar o deberán tener una especial diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos". Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de tres millones de venezolanos han emigrado de su país y el flujo migratorio continúa en aumento debido a la grave crisis política, económica y humanitaria que enfrentan. De ese total, dos millones y medio se encuentran entre Colombia, Perú y Ecuador, la mayoría en los dos primeros países, que hasta el momento concentran a más de un millón y medio de venezolanos. Compartir

