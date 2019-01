Ilusión entre los venezolanos en España: "Maduro está aterrado, los militares van a apoyar al pueblo"

Los más de 300.000 venezolanos que viven en España se mantienen ahora más unidos que nunca. "Ahora o nunca", repiten entre ellos. Se comunican con sus familiares, amigos y allegados que están en las calles de Caracas y de todo el país dispuestos a no dar marcha atrás. Aseguran que estamos ante el capítulo final de la pesadilla del narcorégimen de Nicolás Maduro. "Le ha llegado la hora, la dictadura del psicoterror, el hambre y los asesinatos a la oposición y venezolanos inocentes se van a acabar, cueste lo que nos cueste. Tenemos el apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos está con nosotros. Nuestros compatriotas allí sabe que estamos luchando en España por ellos", revela a Libertad Digital Luis Eduardo Manresa, representante del partido Acción Democrática (AD) y portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática en Madrid (MUD).

Cientos de miles de venezolanos están sin dormir, allí y aquí en España. "Estamos a base de café, tenemos mucha ansiedad, esperanza e ilusión. Si ahora no echamos a Maduro, nos convertiremos en Cuba para siempre", nos dice Manresa, exiliado en España y perseguido por la dictadura venezolana.

Venezolanos concentrados en Madrid

"La unión de los militares al pueblo"

España ha sido uno de los países que ha servido de refugio para los huidos y víctimas del terrorífico sistema comunista. "Estamos muy nerviosos, el siguiente paso es la unión de los militares al pueblo venezolano. Esto va a pasar. Tengo familiares que están en el ejército. Va a ser inminente. La guardia nacional también va a dejar las armas. Los altos mandos militares corruptos seguirán con Maduro, pero los oficiales, suboficiales y el resto de soldados no van a seguir las órdenes de estos traficantes al servicio del dictador que nos han destruido y han convertido Venezuela en un Estado forajido", recalca el político venezolano que reside en nuestro país desde hace tres años.

Si algo tienen claro desde la Asociación Civil de Venezolanos en España es que los familiares que están allí están dispuestos a todo, a pesar del dolor que sufran. ¿Declarará la guerra Maduro al pueblo utilizando sus fuerzas corruptas? "No va a pasar, podrán reprimir las manifestaciones, ya llevamos 14 muertos, pero los militares tienen familias que están pasando hambre, son personas que cuando vuelven a sus barrios ven la miseria en la que están sumidos. El estamento militar venezolano no va a permitir llegar al nivel de una guerra civil. Van a estar con Guaidó", señala Manresa.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Venezuela encabezadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, han defendido a quien consideran presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. "Alertamos al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de estado contra Nicolás Maduro, presidente legítimo de Venezuela", dijo el titular de Defensa, quien leyó un comunicado en el que expresaron su rechazo a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.

A pesar de estas últimas amenazas de los dirigentes del ejército, el portavoz venezolano de la MUD en España resta credibilidad a lo que denominan "Generalato". "Son narcotraficantes con delitos de lesa humanidad en Estados Unidos y en numerosos países. La cúpula apoyará a Maduro, pero insisto, el resto no", confiesa seguro de sí mismo.

"De Podemos y Zapatero nos lo esperábamos"

Alberto López, presidente de la Asociación de Venezolanos en España, guarda la esperanza de que Pedro Sánchez termine legitimando y reconociendo al nuevo presidente venelozano, Juan Guaidó. "Debe desvincularse de Zapatero y Podemos. De ellos nos los esperábamos", asevera.

Su compatriota Manresa opina lo mismo sobre el panorama político español. "El partido de Pablo Iglesias, Podemos, son chavistas y apoyan el narcorégimen de Nicolas Maduro. Lo dicen abiertamente y Sánchez teme enfadarlos. Además, a esto se suma la posición del expresidente Rodríguez Zapatero. Los venezolanos somos conscientes de lo influyente que es esta persona en el partido socialista. A pesar de todo, guardamos la fe de que el presidente Sánchez nos apoye", expresa contundente y con cierto entusiasmo en la voz.

Con respecto al apoyo de fuerzas militares internacionales, los residentes venezolanos apuestan primero por una transición pacífica. "Tampoco estamos de acuerdo con la intervención militar extranjera porque eso implicaría la guerra, aunque sí sabemos que en el momento que Maduro toque la embajada de Estados Unidos en Venezuela, Trump va a enviar a las tropas. Esperemos que no pase y que, finalmente, el dictador abandone", finaliza Manresa.

Por último, recuerdan que no piensan dormir estos días próximos. "Estamos con nuestros paisanos, por la Venezuela libre, no podemos cometer el error de bajar la guardia, irnos a casa o esperar un milagro. Esto no va a pasar hasta que Maduro abandone el poder", concluye el presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en España.