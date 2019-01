Lilian Tintori ha contestado al ministro Josep Borrell en Es la Tarde de Dieter después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y pidiera a Nicolás Maduro que convocara elecciones. "El llamado al Gobierno de presidente Sánchez es que no ponga condiciones, el único presidente legítimo es Juan Guaidó", ha dicho.

"Tenemos que seguir presionando para que todos reconozcan sin condiciones al único presidente legitimo de Venzuela que es Juan Guaidó. El único presidente que existe y que además le acompaña la ley y la constitución", ha continuado la esposa del líder opositor Leopoldo López.

Sobre la petición del Gobierno español para que Maduro convoque elecciones, Tintori ha sido muy clara: "No hay forma de seguir dándole aire a Maduro porque es un dictador que no se quiere ir. Maduro no quiere elecciones porque las perdería, no tiene gente, esta solo. Ya nadie le cree, ha herido demasiado, ha matado a la gente, hay hambre en Venezuela, no quieren a Maduro".

Tintori ha relatado en esRadio la imposibilidad de que el dictador Maduro convoque unas elecciones libres: "Lo primero que tiene que pasar es un cambio del Consejo Nacional Elecoral (CNE), lo segundo es una observación de los países calificada, tiene que ser libre, los venezolanos tienen que poder votar a quien quiera, no puede haber inhabilitados. Tienen que liberar a Leopoldo López y a todos los presos políticos para que puedan presentar sus candidaturas". "No vamos a aceptar una elección mal hecha, no vamos a caer en la trampa de Nicolás Maduro ni de los gobiernos que lo protegen. No hay forma de proteger al dictador ni de ponerse de su lado", ha relatado Tintori.

Además ha señalado que es Maduro el que controla el CNE, que tiene el control administrativo y que sin autonomía de los poderes públicos de Venezuela no se pueden convocar unas elecciones "legítimas, imparciales y libres". "Pero esto no es posible con este CNE y con Nicolás Maduro, porque controla todo a dedo y amenaza a los funcionarios que están en estos poderes para que lo mantengan en el poder. Y por eso se ha mantenido el chavismo en el poder durante estos 20 años, porque amenazan a la gente con cárcel, con muerte e incluso con comida: si tu no votas por mí o no te movilizas no te doy la caja de comida. Es un Gobierno inhumano, cruel y el Gobierno de España conoce cuán cruel es", ha añadido.

La gran mayoría de Estados libres del mundo han apoyado el nombramiento de Juan Guaidó por eso Lilian Tintori ha asegurado que no tiene duda de que "España y la Unión Europea acompañan la lucha de los venezolanos y reconocen al presidente Juan Guaidó. Esto es una transición clara. El que se ponga al lado de Maduro es como Maduro: dictador, usurpador y violador de derechos humanos con crímenes de lesa humanidad". Por el contrario, ha apuntado que "el que se ponga del lado del pueblo venezolano y del presidente Juan Guaidó está con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y con el progreso para el rescate de Venezuela".

Y ha hecho un llamamiento a todos los ministros de Exteriores: "En este momento, mientras están viendo que esta transición arranca y queremos que sea en paz, Nicolás Maduro ordena disparar a los que protestan. En los últimos tres días han matado a 26 venezolanos, se han llevado a 350 personas. Nicolás Maduro sigue utilizando la violencia para mantenerse en el poder y el no puede estar en el poder porque el usurpa el poder y por eso tenemos un nuevo presidente".

Críticas a Zapatero y Podemos

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mantenido al margen de los otros expresidentes Felipe González y José María Aznar que han pedido a Pedro Sánchez que reconozca al presidente Juan Guaidó. Zapatero ha pedido que no se criminalice a Nicolás Maduro. Lilian Tintori ha recordado el paso del expresidente Zapatero como mediador en Venezuela diciendo que ha sido "testigo de todo lo que hemos vivido, cada vez que venía a Venezuela había más presos, cada vez que venía a Venezuela había más torturas, cada vez que venía a Venezuela a Leopoldo le quitaban la luz. Cada vez había más maltrato y más tensión contra la oposición. Así que si alguien puede dar testimonio de cómo trata Maduro a los venezolanos y a los opositores es Zapatero. Él está muy cerca de este país y sabe claramente que no van a existir elecciones libres con Maduro en el poder, que usurpa".

A los representantes de Podemos que hablan de que Juan Guaidó ha dado un Golpe de Estado les ha acusado de mentir porque "el único golpe de Estado lo está dando Nicolás Maduro y lo dio desde el 20 de mayo de 2018. Las elecciones que él convocó fueron ilegítimas, fue una farsa y todo el mundo dijo que eran ilegítimas. Desde el 10 de enero Maduro usurpa el poder y nuestra constitución dice que cuando el presidente de la República usurpa el poder, el poder Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó debe asumir las competencias del Ejecutivo y eso es lo que pasé el 23 de enero".

Lilian Tintori ha terminado la entrevista reconociendo que viven con miedo en Venezuela ante la represión de la dictadura de Maduro pero que "es más fuerte el coraje que sentimos y el compromiso que sentimos por luchar por nuestro país. Leopoldo nos ha dado mucha fuerza y siempre ha dicho que rescatar a Venezuela de una dictadura no es fácil, hay que luchar por la libertad. Ese miedo se convierte en coraje y en fortaleza". "Hoy vamos a luchar por Leopoldo López, por la libertad de todos los presos políticos y por una libertad más grande e importante que es la libertad de todo un país", ha sentenciado la opositora a Maduro.