El Papa ha asegurado en el avión de regreso de Panamá donde ha presidido los actos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que teme un "derramamiento de sangre" en Venezuela, después de la proclamación de Juan Guaidó como presidente, con el respaldo, entre otros países, de Estados Unidos.

"¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre", ha asegurado el Pontífice evitando apoyar a la oposición en el país, que ha vuelto a echarse a la calle contra Nicolás Maduro.

El Papa ha dicho que desea que pueda fraguarse una "solución justa y pacífica" en el país. "Si yo entrara a decir hagan caso a estos países o a estos otros, me metería en un rol que no conozco, sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño -ha dicho-. Tengo que ser equilibrado. No me gusta la palabra equilibrado. Tengo que ser pastor. Y si necesitan ayuda, de común acuerdo, que la pidan. Eso sí".

La semana pasada, El Vaticano emitió un comunicando en el que se limitó a decir que apoyaban "todos los esfuerzos que permitan ahorrar ulterior sufrimiento a la población" de Venezuela y que el papa Francisco "sigue de cerca la situación y reza por las víctimas".

El domingo, Francisco pidiótras el rezo del Ángelus "una solución justa y pacífica para superar la crisis respetando los Derechos Humanos y deseando el bien de todos los habitantes del país".

Sobre esta reflexión, Francisco ha dicho que sopesó mucho los términos. "Las palabras las pensé y las repensé. Y creo que con eso expresé mi cercanía, lo que siento -ha expresado-. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo", ha agregado.

Además, ha señalado que "en estos momentos" apoya "a todo el pueblo venezolano". "Un pueblo que esta sufriendo, incluso los que están de una parte y de otra".