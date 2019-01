William Cárdenas, representante de los venezolanos exiliados en nuestro país, ha analizado en los micrófonos de Es la Mañana de Federico el momento extraordinario que vive Venezuela desde que Juan Guaidó asumiese la presidencia frente a la dictadura ilegítima de Maduro.

Cárdenas ha exigido a la Unión Europea que de un paso adelante para defender la democracia: "Hay que tomar ya la decisión y ponerse del lado de los demócratas del mundo, de los que comulgan con las ideas de la UE", ha asegurado, añadiendo que "no queda otro camino –que respaldar a Guaidó– no hay lugar para seguir retrasando este apoyo que, para el mundo civilizado, es fundamental".

El opositor también ha destacado que, más allá de que Rusia apoye al régimen y otros países a la oposición, lo fundamental es que "en la calle en Venezuela hay un pueblo dispuesto a dejarse matar por alcanzar la libertad".

Ante la posibilidad de que la situación acabe degenerando en una guerra civil, Cárdenas ha asegurado que "la parte más sólida" de la estructura del régimen "son las Fuerzas Armadas, y no se atreven a sacarlas a la calle porque, probablemente, no obedezcan las órdenes". En su opinión "lo que sí puede darse es un enfrentamiento entre dos grupos de las Fuerzas Armadas: uno que se mantenga fiel a Maduro y otro que se desgaje".

Cárdenas también ha hablado de las consecuencias que puede tener en nuestro país el final del régimen bolivariano en Venezuela: "Los que sí pueden estar preocupados son los señores Iglesias y todo ese grupo de jóvenes que ahora pertenecen a Podemos, incluido también el señor Zapatero, porque Guaidó ya ha anunciado que va a levantar las alfombras".

"Esto se va a caer"

Cayetana Álvarez de Toledo ha declarado desde Caracas, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico, que el régimen bolivariano "va a caer. Realmente lo creo. Por primera vez, la implicación de la comunidad internacional va a hacer que esto no tenga vuelta atrás. Por muchas bravuconadas de Maduro".

La colaboradora de esRadio ha destacado el papel de Leopoldo López: "Cuando lo mandan a casa, le ponen una condición: que no puede hablar con nadie. Entonces, empieza a trabajar en una red de contactos de líderes internacionales". Además, ha subrayado el "profundo respeto democrático y a los usos democráticos" de los opositores venezolanos.

Además, Álvarez de Toledo ha recordado la situación calamitosa en la que se encuentra el país: "No hay comida. No hay medicinas. La gente es flaca, desgarbada. La ciudad está oscura, sin luz. La gente no sale a la calle por miedo. Es impresionante el nivel de devastación".