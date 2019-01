Maduro "intenta" advertir a Trump en su particular inglés: "Hans ofs Venezuela de inmediati"

Durante una conferencia en la sede presidencial del Palacio de Miraflores junto a un grupo de colaboradores, Nicolás Maduro volvió a criticar a EEUU por su apoyo a Juan Guaidó y acusó de ser formar parte de un "golpe de Estado".

A partir de ese momento, el chavista comenzó a incluir algunas frases en inglés –que consultaba con los que estaban presentes– como mensajes a Donald Trump. Cuando rechazó el supuesto intervencionismo de EEUU dijo: "Not that way, Donald Trump" ("No de esa manera, Donald Trump").

Después pidió a "Trum" (sic) que no se meta con Venezuela y ensayó una especie de advertencia contra el presidente de EEUU: "Hans ofs Venezuela, Donal Trum Hans ofs Venezuela… de inmediati" (sic), lo que fue seguido por una carcajada por los que lo acompañaban. Maduro sólo atinó a preguntar: "¿No se dice inmediati?", para luego "corregir" con un "inmédiati".

Insiste en el "golpe de Estado"

En otras declaraciones antes de iniciar una breve carrera del brazo con jefes militares, señaló que contra su Gobierno supuestamente "se ha activado" un golpe de Estado "ordenado y preparado desde Washington" y señaló que sobre esto "no puede haber duda". "Un golpe de Estado fantasmagórico", dijo, que solo busca "dividir la Fuerza Armada" para que el país sea "ocupado por las fuerzas imperialistas". "En esas circunstancias, como comandante en jefe, estoy al frente de esta batalla que estamos dando y seguiré al frente de esta batalla", comentó

Reiteró que del 10 al 15 de febrero próximos se celebrarán otros ejercicios militares "ratificando su lealtad suprema al comandante en jefe constitucional". "Estamos en tiempo de victoria, y la batalla se está decidiendo por superioridad y ventaja a favor de la patria, esta batalla se está definiendo por superioridad y ventaja moral, por superioridad y ventaja física, por superioridad y ventaja legal, constitucional, por superioridad y ventaja cívico militar a favor de los patriotas", aseguró.