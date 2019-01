Miles de venezolanos salen a la calle a arropar a Guaidó y contra Maduro

El presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, ha celebrado que los venezolanos hayan podido alzar su voz "en paz" contra el Gobierno de Nicolás Maduro durante la jornada de protestas de este miércoles. "Hoy, 30 de enero, los venezolanos salimos nuevamente a alzar nuestra voz, a reencontrarnos en las calles y a demostrar que podemos cambiar nuestro país", ha escrito el líder opositor en su cuenta oficial de Twitter en el arranque de las movilizaciones opositoras.

Guaidó ha optado por marchar junto a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas. "Pensaron que hoy el pueblo de Venezuela se iba a asustar, que generarían miedo, pero hoy estamos en la calle", ha declarado, tal y como recoge El Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional ha destacado que se han registrado movilizaciones "en más de 5.000 puntos de todo el país" para manifestar el "descontento" con el Gobierno de Maduro y "exigir la ayuda humanitaria" ofrecida por los países vecinos. Esta vez las marchas han transcurrido de forma pacífica. De hecho, un niño se ha acercado a hablar con Guaidó. "Me agrada mucho lo que está haciendo por el país", le ha dicho el pequeño. "Gracias papi, Dios te bendiga", le ha contestado el líder opositor ante los medios de comunicación.

La jornada se ha dado por concluida a las 14.00 (hora local), cuando Guaidó había convocado a los venezolanos a entonar al unísono el himno nacional. "Levantamos en paz nuestra protesta y nos preparamos para el sábado", cuando hay prevista otra gran protesta, ha dicho en Twitter. Guaidó ha hecho hincapié en la importancia de tomar las calles el sábado "en respaldo al ultimátum que dio la Unión Europea".

Era la primera aparición pública de Guaidó desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptara el martes una serie de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía al anunciar la apertura de una investigación preliminar contra el jefe del Parlamento. Precisamente, refiriéndose a esta cuestión Guaidó ha afirmado que "no ha recibido ninguna orden" que le impida salir del país puesto que quien la reclamó es "quien usurpa funciones en la Fiscalía y en el Supremo".

"Seguimos ejerciendo el derecho a la manifestación, a la protesta y atendiendo a nuestros pacientes, a nuestro futuro porque lo estamos construyendo en todo momento", ha subrayado. El presidente interino indicó que no se quiere "ir del país", sino "que la gente regrese", e insistió que en la orden de la Fiscalía "no es una medida válida porque no tiene ningún sustento jurídico".

"Me preocupa que la gente regrese a Venezuela, me preocupa que tengamos las condiciones óptimas para generar oportunidades, que todos los que se han ido de Venezuela puedan regresar y que libremente puedan entrar y salir".

Según la ONU, cerca de 3 millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la pobreza, de los que algo más de un millón se han asentado en Colombia. Además, según las autoridades migratorias de Colombia, unos 35.000 venezolanos cruzan cada día la frontera, algunos con el fin de abandonar definitivamente su país y otros para abastecerse de productos de primera necesidad.

Detención de periodistas

Dos periodistas franceses fueron detenidos el martes tras grabar imágenes del Palacio Presidencial de Venezuela, en Caracas, en el marco de la crisis política que sufre el país suramericano. Según fuentes consultadas por la prensa francesa, los detenidos son Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, reporteros del programa Quotidien de la cadena de televisión TF1.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) de Venezuela ha confirmado en Twitter que "dos periodistas franceses y su productor en el país, el venezolano Rolando Rodríguez, están detenidos en el Palacio de Miraflores desde el mediodía del 29 de enero". "Los reporteros extranjeros y el venezolano Rolando Rodríguez asistieron a la vigilia pautada a las afueras del Palacio Presidencial y desde entonces se perdió el contacto con ellos", ha dicho el SNTP en su cuenta oficial de la red social Twitter. "Nuestra Embajada ha solicitado protección consular, conforme a la Convención de Viena", ha indicado una fuente diplomática a Reuters sin dar más detalles.

Horas antes, el SNTP había informado horas antes sobre la detención este miércoles de los periodistas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de la cadena pública TVN también en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. El presidente chileno, Sebastián Piñera, exigió su "inmediata liberación", lamentando que "la libertad de prensa es otra de las víctimas en Venezuela". "La solución pacífica son elecciones libres y democráticas, ahora". Estos ya han sido liberados y deportados en un vuelo con escala en Panamá.