El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho ser el líder de "la Venezuela buena" y ha tachado de "cobarde" al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su reconocimiento al opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo. En caso de una intervención militar, ha añadido, sus manos quedarán "llenas de sangre".

"Nos puso un ultimátum, como si a Venezuela la gobernaran desde Madrid", ha dicho Maduro, horas después de que Sánchez reconociese al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. "Se lo dije desde el primer día, a Venezuela no le pone un ultimátum nadie", ha añadido.

Maduro, que ha presidido en Aragua una ceremonia militar con motivo del aniversario del fallido golpe de Estado impulsado en 1992 por Hugo Chávez, Día de la Dignidad en Venezuela, ha avisado a Sánchez de que sus manos quedarán "llenas de sangre" si se concreta el "golpe de Estado", como le ocurrió a José María Aznar con la guerra de Irak.

Para Maduro, Sánchez ha sido "cobarde" al tomar una decisión "nefasta" para las relaciones internacionales, aunque no ha aludido a ninguna medida de represalia. "La historia lo recordará como un pelele que se ha puesto al servicio de la política guerrerista de Donald Trump", ha añadido Maduro.

El presidente ha advertido de que tanto él como las Fuerzas Armadas "defenderán la patria con la propia vida si fuese necesario" y ha llamado a la movilización militar y ciudadana –"si quieres paz, prepárate para defenderla"–, ante una multitud que coreaba gritos en favor de los "leales" y contra los "traidores".

"Aquí voy a seguir gobernando junto al pueblo los seis años que me toca gobernar", ha señalado, al descartar por completo cualquier salida del poder o convocatoria electoral. También ha rechazado los planes para enviar ayuda humanitaria al país sudamericano: "No somos mendigos de nadie".

Pide ayuda al papa

"He enviado una carta al papa Francisco, espero que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo", ha señalado Maduro, en declaraciones a la televisión Sky24 recogidas por Efe.

El tirano venezolano ha declarado que le ha pedido a Francisco que haga sus mejores esfuerzos para contribuir en el camino del diálogo. "Esperamos una respuesta positiva", ha añadido Maduro, que no es la primera vez que solicita la mediación del Pontífice en la crisis política que vive su país.

En no pocas ocasiones, Francisco ha mostrado cierta simpatía o, cuanto menos, sintonía con el régimen chavista. En octubre de 2016, en plena oleada de violencia y un día después del asalto de la Asamblea venezolana, Maduro fue recibido en audiencia privada por Francisco. En agosto de 2017, durante una rueda de prensa, el tirano se pronunció así: "Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. (…) Que no me abandone, que no nos abandone".

Mientras, el pontífice ha sido pacato a la hora de hacer gestos o pronunciarse a favor de la oposición venezolana, limitándose a pedir "diálogo" entre las dos partes.