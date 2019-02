Maduro, más aislado que nunca

Después de los primeros reconocimientos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela hace ya dos semanas –lo hizo primero Donald Trump y le siguió después la enorme mayoría del continente–, ahora muchos países de Europa –entre ellos España– se han sumado a la lista que deja a Nicolás Maduro en una situación muy débil a nivel internacional.

Como era de esperar, la primera reacción del chavista ha sido el rechazo y la amenaza. Ahora quiere "revisar integralmente" las relaciones con la docena de países europeos que anunciaron que reconocen a Guaidó. A través de un comunicado, el ilegítimo régimen chavista señaló que eso ocurrirá "a partir de este momento" y hasta que no llegue "una rectificación que descarte su respaldo a los planes golpistas y las reencauce hacia el respeto irrestricto del derecho institucional". Lo que está claro es que muchos de los países que desconocen a Maduro, sobre todo lo de la región, ya han valorado la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Caracas.

Por ahora los únicos que no han reconocido a Guaidó son México –que pertenece al Grupo de Lima pero que no ha firmado sus últimas declaraciones– y Uruguay. Ambos apuestan por un diálogo, algo que el propio Guaidó ha rechazado ante el fracaso de los últimos intentos en la República Dominicana –auspiciados por José Luis Rodríguez Zapatero– por el constante boicot del propio chavismo.

Golpe financiero

El aislamiento de Maduro es cada mayor y no solo a nivel político. Ahora, se quiere presionar a Maduro por donde más le puede doler: el dinero y el financiamiento.

El Grupo de Lima reunido en Ottawa estudia la manera de seguir el apoyo a Guaidó y poner a su disposición los activos que Venezuela tiene en el extranjero y los fondos bloqueados de altos funcionarios del régimen de Maduro. Hace una semana, EEUU sancionó a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el bloqueo de todos sus activos en su territorio para traspasarlos a un futuro nuevo Gobierno venezolano y que saldrán de la operación de Citgo, la filial de PDVSA en EEUU. Citgo tiene tres refinerías en EEUU, que en conjunto procesan unos 750.000 barriles de crudo venezolano al día.

Maduro busca desesperadamente dinero, de ahí a que se haya hablado tanto del traslado del oro que aún tiene Caracas. De hecho, a fines de enero, el legislador venezolano José Guerra aseguró que un avión Boeing 777 procedente de Rusia tenía como misión hacer desaparecer 20 toneladas de oro del banco central del país.

Esto coincide con la información llegada desde Oriente Medio: una firma de inversión de Emiratos Árabes Unidos señaló en un comunicado que "el 21 de enero de 2019, Noor Capital compró aproximadamente tres toneladas de oro del Banco Central de Venezuela, según las normas y leyes internacionales vigentes a partir de esa fecha". Por el momento, esa parece ser la mayor fuente de financiación para Maduro.

Pierde apoyos desde sus filas

En los últimos días, Maduro ha tenido un acercamiento a las Fuerzas Armadas para buscar su apoyo casi de manera desesperada. Por eso anunció las "las maniobras militares más importantes de la historia de Venezuela" y una de sus palabras más repetidas en cada uno de sus encuentros ha sido "lealtad".

Lo que ocurre es que cada vez más chavistas muestran su incomodidad ante la situación y algunos de ellos ya han anunciado su alejamiento y su reconocimiento a Guaidó como presidente legítimo. Una de las últimas bajas ha sido la del general de la división de Aviación venezolana, Francisco Estéban Yánez Rodríguez, que además afirmó que "el 90% de las fuerzas armadas no apoya a Maduro".

Lo mismo ha hecho el embajador de Venezuela en Irak, Jonathan Velasco, quien en un vídeo se dirigió a Guaidó: "Señor presidente Guaidó, usted está del lado correcto de la historia, del pueblo y la constitución. Por ello, nos colocamos al servicio del Estado que usted constitucionalmente representa y dirige". Además, dijo que Maduro y "su clan de usurpadores rebasó una barrera que rompe el límite permisible de ser un funcionario de Estado y otro cómplice de un gobierno usurpador, déspota, autocrático y dictatorial".

La ayuda humanitaria

Otra de las principales urgencias es que la ayuda humanitaria llegue a una Venezuela que se sigue empobreciendo cada día con el chavismo en el poder. EEUU fue el primer país en ofrecer esta ayuda y este sábado Guaidó anunció la creación de una coalición internacional para enviar esta ayuda: "Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda: Cúcuta es el primero. Otro estará en Brasil y otro en una isla del Caribe".

Pero no sólo será EEUU. Este lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aprovechó la reunión del Grupo de Lima para anunciar este lunes que su país ofrecerá 53 millones de dólares canadienses (unos 35 millones de euros) de ayuda humanitaria para los venezolanos.

Hay algo que parece muy claro: ya no hay marcha atrás. Los países que han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela no cambiarán de opinión y no volverán a reconocer a Maduro. Hacerlo sería un precedente más que peligroso. Lo que quiere la enorme mayoría de estos países es que Maduro se aleje del poder y se convoquen a elecciones libres.