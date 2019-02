Maduro pide ayuda al papa Francisco: "Estoy al servicio de la causa de Cristo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho este lunes que ha enviado una carta al papa Francisco para pedirle su ayuda en un proceso de diálogo para resolver la crisis creada por la proclamación de Juan Guaidó como presidente y su reconocimiento por muchos países.

"He enviado una carta al papa Francisco, espero que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo", ha señalado Maduro, en declaraciones a la televisión Sky24 recogidas por Efe.

El tirano venezolano ha declarado que le ha pedido a Francisco que haga sus mejores esfuerzos para contribuir en el camino del diálogo. "Esperamos una respuesta positiva", ha añadido Maduro, que no es la primera vez que solicita la mediación del Pontífice en la crisis política que vive su país.

"Que no me abandone"

En no pocas ocasiones, Francisco ha mostrado cierta simpatía o, cuanto menos, sintonía con el régimen chavista. En octubre de 2016, en plena oleada de violencia y un día después del asalto de la Asamblea venezolana, Maduro fue recibido en audiencia privada por Francisco. En agosto de 2017, durante una rueda de prensa, el tirano se pronunció así: "Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. (…) Que no me abandone, que no nos abandone".

Mientras, el pontífice ha sido pacato a la hora de hacer gestos o pronunciarse a favor de la oposición venezolana, limitándose a pedir "diálogo" entre las dos partes.