Diosdado Cabello amenaza a Guaidó: "No ha escuchado el silbido de una bala cerca"

Durante una sesión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, uno de los hombres más fuertes en el chavismo, se refirió sobre el momento de Venezuela e hizo referencia directa al presidente interino Juan Guaidó.

El exmilitar mencionó que había tenido un encuentro con Guaidó y no dudo en amenazarlo de manera directa: "Yo me reuní con el 'autoproclamado'. Es un 'coco seco'. Le pregunté hasta dónde estaba dispuesto a llegar, porque nosotros sí estamos dispuestos. Le dije 'señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca'".

Dijo además que los soldados como él si están preparados para eso: "Los soldados, y perdónenme que lo diga, nos entrenamos para eso" y agregó que "una cosa es llamar al diablo y otro verlo venir de allá contoneándose".

Agregó que "esto es un territorio que se respeta (...) cualquier unidad militar que intente penetrar a nuestro territorio será repelida y nuestro territorio será defendido por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no tengamos dudas de eso".

