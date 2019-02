Un exgeneral chavista apoya a Guaidó y llama a rebelarse contra Maduro

El exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Hugo Carvajal, ha pedido al Ejército venezolano que apoye y actúe en favor del presidente legítimo, Juan Guaidó: "Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine. No tengan duda de que este es el lado correcto de la historia".

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Carvajal, quien ocupó el citado cargo durante casi una década bajo la presidencia de Hugo Chávez, ha denunciado que Venezuela se encuentra "en medio de la mayor crisis republicana y humanitaria". El también diputado por el gubernamental PSUV en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ha pedido a Nicolás Maduro que "asuma su responsabilidad" por la crisis en el país, según recoge Europa Press.

"Has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste, eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicinas y seguridad", ha señalado. "Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a todo Venezuela", ha agregado Carvajal, quien ya rompió relaciones con Maduro en 2017 tras la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Sobre el Ejército venezolano, Carvajal ha dicho que "la Fuerza Armada no es ajena a la desastrosa realidad venezolana. Igual se encuentra sin comida, sin medicinas y, con la mayor parte de los equipos bélicos canibalizados y con partes robadas, exactamente como se encuentra el país".

En este sentido, ha pedido a los militares "que sea su corazón el que guíe su accionar en este momento en el que la patria merece de soldados íntegros en su defensa, y no de intereses particulares".

"Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con vídeos ridículos, le advierto detengan a tiempo el rumbo que llevan. Conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución", ha señalado.

Por ello, ha cerrado su mensaje dirigiéndose a Guaidó y apuntando que él es "un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano".

"Estoy seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia con instituciones libres e independientes. Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine. No tengan duda de que este es el lado correcto de la historia", ha zanjado.

Guaidó da dos días de plazo a los militares

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha advertido este jueves a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de que tienen dos días para ponerse "del lado de la Constitución".

Señores de la #FANB, tienen 2 días para acatar a la orden del Presidente (E) y ponerse del lado de la constitución. Esta ayuda es para salvar vidas.#23FVzlaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) February 22, 2019

El presidente encargado de Venezuela también ha anunciado que este viernes "nos movilizaremos a todos los cuarteles de Venezuela a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria".