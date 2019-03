Bolsonaro no descarta apoyar una posible intervención de EEUU en Venezuela

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no descartó apoyar una posible intervención de EEUU en Venezuela después de las declaraciones de Donald Trump en las que dijo que "creo que puedo hablar por ambos países: todas las opciones están sobre la mesa".

El presidente estadounidense respondió así a la pregunta de si querría que Brasil se implicara en una potencial intervención militar estadounidense en Venezuela, a pesar de que el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, dijo en febrero que "la opción militar nunca fue una opción" para su Gobierno.

Bolsonaro dio una respuesta ambigua sobre el tema en la conferencia de prensa posterior a su reunión junto a Trump, cuando una periodista le preguntó si permitiría que el territorio brasileño se usara para lanzar una intervención militar de EEUU en Venezuela, o si implicaría a personal de Brasil en esa operación. "Hay algunos temas que, si hablas sobre ellos, ya no son estratégicos (...). Es una cuestión de estrategia, todo lo que discutamos aquí (en privado) lo cumpliremos, pero de algunas posibilidades no se habla en público", indicó Bolsonaro.

Trump aprovechó la conferencia de prensa para pedir a los militares de Venezuela que "detengan su apoyo a Maduro, que realmente no es nada más que una marioneta de Cuba", para "que su pueblo finalmente sea libre". El mandatario no quiso pronosticar cuánto tiempo pasará, a su juicio, para que Maduro abandone el poder, pero opinó que "en algún momento las cosas cambiarán". "Todavía no hemos apostado por las sanciones realmente duras. Podemos optar por las sanciones duras, todas las opciones están abiertas, así que podríamos hacer eso", advirtió Trump, y evaluó las restricciones impuestas hasta ahora por Washington como "medianas".

El gobernante estadounidense subrayó que sabe "exactamente" lo que quiere que pase en Venezuela a partir de ahora, pero no quiso precisar qué es. "Es una pena lo que está pasando en Venezuela, la muerte y la destrucción, el hambre. Es difícil creer que uno de los países más ricos es ahora uno de los más pobres, así que hablaremos largo y tendido sobre eso" con Bolsonaro, afirmó Trump al comienzo de la reunión.