El régimen de Maduro inhabilita a Guaidó para ejercer cargos públicos durante 15 años

El régimen chavista ha inhabilitado al presidente encargado, Juan Guaidó, para ejercer cualquier cargo público durante 15 años, lo que le impediría competir en unas elecciones anticipadas, si finalmente se convocan para resolver la crisis política que sufre el país.

El dirigente chavista, Elvis Amoroso, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la decisión se basa en una "auditoria patrimonial" iniciada el pasado 11 de febrero contra Guaidó porque "se presume que ocultó y falseó los datos de su declaración jurada" y, en concreto, que recibido "fondos no declarados desde el exterior".

Amoroso ha indicado que hay "una inconsistencia entre los bienes e ingresos declarados y los gastos exagerados y excesivos de su modo de vida" porque "no corresponden con lo que puede financiar un funcionario" venezolano con su salario. A este respecto, ha precisado que Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero que suman "más de 248 días", "tiempo superior a ocho meses", con "un coste promedio de estadía de 200 millones de bolívares". "Es un hecho público y notorio que se ha alojado en cómodos hoteles de lujo" y ha viajado en "aeronaves privadas o chárter", ha incidido.

Ha reprochado al líder opositor que en ningún momento ha explicado "qué persona o qué institución" le costea este "exuberante" modo de vida de "estadías millonarias" y que, al ser interrogado por la CGR, se ha negado a aclarar sus declaraciones patrimoniales, lo que ha descrito como "una actitud contumaz, alevosa y timorata".

Amoroso ha recordado que, conforme a las leyes venezolanas, un funcionario está obligado a tener "dedicación exclusiva" a su trabajo como servidor público, por lo que, en el caso de Guaidó, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, "no puede percibir otros ingresos distintos a los derivados de su función parlamentaria".

Guaidó "ha violado sistemáticamente nuestra Carta Magna y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela", ha afirmado. "Ha usurpado funciones publicas y cometido acciones con ciudadanos extranjeros que han perjudicado al patrimonio público y al pueblo de Venezuela y han dañado la paz social y la estabilidad democrática", ha enunciado. En consecuencia, ha anunciado "resuelvo inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público a (...) Guaidó por el periodo máximo establecido" en la ley, que es de 15 años.

Además, ha ordenado enviar toda la información de esta "auditoria patrimonial" a las autoridades fiscales para "determinar quién ha sufragado los costos derivados" de toda esta actividad exterior.

"No existe un contralor, no existe una inhabilitación"

Mientras, Guaidó tildó de "farsa" la inhabilitación pronunciada en su contra por la Contraloría del país y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor. "No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", señaló al recordar que el contralor general, Elvis Amoroso, fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello.

Guaidó dijo que la inhabilitación "no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la Presidencia encargada".

"Hoy vamos a seguir en las calles implementando nuestra Operación Libertad por el cese de la usurpación", dijo Guaidó en alusión a la demanda de la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia del país.Dijo que "desempolvaron" a Amoroso para "meter miedo a los hoteles" en los que se aloja cuando viaja por el país y para "tratar de confundir un poco a la opinión pública".

"Seguimos en gira por todo el país implementando la Operación Libertad", afirmó en alusión al programa que han propuesto para el fin del actual Gobierno y un plan de transición que conduzca a unas elecciones.