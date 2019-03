Guaidó reacciona a su inhabilitación dictada por el chavismo: "No existe, es una farsa"

"No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", señaló Juan Guaidó al recordar que el contralor general, Elvis Amoroso, fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello. Guaidó dijo que la inhabilitación "no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la Presidencia encargada".

Amoroso anunció este jueves la inhabilitación de Guaidó para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años señalando que se "presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.

"Hoy vamos a seguir en las calles implementando nuestra Operación Libertad por el cese de la usurpación", dijo Guaidó en alusión a la demanda de la salida de Nicolás Maduro. Dijo que "desempolvaron" a Amoroso para "meter miedo a los hoteles" en los que se aloja cuando viaja por el país y para "tratar de confundir un poco a la opinión pública". "Seguimos en gira por todo el país implementando la Operación Libertad", afirmó en alusión al programa que han propuesto para el fin del actual Gobierno y un plan de transición que conduzca a unas elecciones.

EEUU consideró "descarada" y "ridícula" la decisión de inhabilitar a Guaidó. "Eso es descarado, eso es ridículo", se limitó a decir el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa.