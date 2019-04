El trágico mensaje a Maduro: "Mataste a mi esposa, también mátame a mí"

La crisis energética que sufre Venezuela es tal que otros servicios se han visto perjudicados en los últimos meses, como la suministro de agua y sobre todo la atención en centros médicos. En el último apagón masivo, los hospitales se vieron incapaces de atender a los cientos de ciudadanos que necesitaban atención sanitaria, provocando la muerte de muchos de ellos.

En las últimas horas ha circulado un vídeo en el que se muestra a un hombre reclamando a Nicolás Maduro y culpándolo de la muerte de su esposa. Ante una cámara, explica que "murió porque no había asistencia en el hospital. Porque no tenían medicamentos. Por eso murió la mujer de mi vida. Por eso murió la madre de mi hija, me entiende".

El ciudadano, que participaba en una protesta opositora en la localidad de El Paraíso, agrega "y ya yo ahora no tengo miedo" para finalmente dirigirse al chavista: "Haz lo que tú quieras Maduro, conmigo también. Mataste a mi esposa, también mátame a mí".