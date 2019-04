El chavismo mantiene su acoso contra Guaidó y ahora pide el levantamiento de su inmunidad

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió este lunes el levantamiento de la inmunidad del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por unos 60 gobiernos.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, leyó ante periodistas una decisión de la Sala Plena que será remitida a la oficialista –pero ilegítima según muchos gobiernos– Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó".

El fallo del alto tribunal declara además el "desacato" de Guaidó por haber burlado una prohibición de salida de Venezuela que le había sido dictada y que, pese a ello, el político realizó una gira de casi dos semanas por cinco países de Sudamérica. Por eso, el TSJ acordó imponer al opositor la multa de 200 unidades tributarias, unos 3 dólares, y ordenó remitir copia de estas medidas a la Fiscalía "a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de alto funcionario", indicó Moreno.

El Supremo ratificó las medidas cautelares dictadas contra Guaidó en enero que consisten en prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación en la que está incurso, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes de su propiedad. Además, se reiteró la orden de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias del jefe parlamentario y de cualquier otro instrumento financiero que tenga en el territorio venezolano.

Reacción de Guaidó

El presidente interino dijo que la solicitud del TSJ carece de valor. "No hay ningún tipo de allanamiento (levantamiento de la inmunidad) porque ni siquiera lo declararon ellos, así que no hay ningún tipo de valor", dijo a periodistas al término de un acto que se llevó a cabo en el centro de Caracas.

Además, remarcó el hecho de que los magistrados del TSJ no hayan dictado el levantamiento de su inmunidad sino que "rebotaron" el asunto a la ANC, un foro no reconocido por la oposición y numerosos países. "Esto es persecución, dictadura (...) no tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer (...) pero no hay preocupación con eso", prosiguió.

A pesar de las amenazas y la intimidación, el pueblo salió y se mantuvo en las calles exigiendo lo que le corresponde por derecho. El próximo 6 de abril, #OperaciónLibertad a las calles de Venezuela. Nos toca organizarnos y protegernos con la constitución en la mano. pic.twitter.com/StrBl36Rxz — Juan Guaidó (@jguaido) April 1, 2019

Según Guaidó, la decisión del TSJ también se debe a unas supuestas molestias del Ejecutivo de Nicolás Maduro por las decenas de protestas antigubernamentales que se registraron el domingo: "Lo que les duele es que llamamos a las calles y la gente salió (...) vamos a seguir avanzando en la ruta por la libertad, en el cese de la usurpación".