Maduro anuncia elecciones… para hacerse con la Asamblea Nacional que no controla

"Vamos a hacer elecciones, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional", afirmó Nicolás Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores de Caracas convocado para conmemorar el primer aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Así, Maduro emplazó a la oposición a medirse electoralmente con el régimen antes de diciembre de 2020, cuando expira el actual mandato de la Asamblea Nacional: "Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años. Vamos a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional para ver quien tiene al pueblo, para ver quién tiene los votos, para ver quién gana", planteó Maduro. Esta sería, según Maduro, la "solución pacífica y democrática" a la actual situación en Venezuela.

La Asamblea Nacional se renovó en las elecciones legislativas de 2015, que fueron reconocidas como válidas por el régimen bolivariano y por la oposición y dieron una amplísima mayoría parlamentaria a esta última. El pasado día 14 el dictador venezolano ordenó a varias unidades militares hacerse con el control de la sede de la Asamblea.

En su intervención, Maduro aprovechó además para valorar la primera jornada de diálogo con la oposición celebrada en Noruega. "La primera jornada con la mediación del Gobierno de noruega ha sido muy positiva. Soy un hombre que cree en la palabra como vehículo para superar las diferencias", apuntó.

El presidente interino Juan Guaidó aseguró este sábado que el Gobierno de Maduro está "tan débil" que quiso "manipular" con un diálogo con la oposición. "No nos dejemos engañar, están tan débiles que nos quisieron manipular con un diálogo, fuimos a la invitación de un país amigo como Noruega", dijo Guaidó durante un acto en el municipio de Guatire, cercano a Caracas.

En respuesta, Maduro aseguró este lunes frente a sus simpatizantes: "Ahora, no vayan a creer que soy un bobalicón, no vayan a confundirse que soy un inocentón; creo en la paz, creo en el diálogo, pero estoy preparando al pueblo para defender la patria, como sea, donde sea y cuando sea". Por ello, bromeó al decir que está "a Dios rogando y con el mazo dando (...) a Dios rogando y en Noruega conversando".

En este sentido, Maduro aseveró que dice "sí al diálogo, sí a la paz, no a la violencia, no a la guarimba (protesta violenta), no al golpe de Estado, no a la invasión gringa". Ante esta situación, pidió a sus seguidores "ojo pelao" (atención), pues considera que los opositores son "demasiados malucos (malvados), son demasiado malos". "Sé con quienes estamos hablando, estamos hablando con el diablo, que Dios nos ampare y nos proteja, pero si con el diablo mismo hay que hablar por la tranquilidad y la prosperidad de Venezuela, vamos a hablar con el diablo mismo", subrayó.