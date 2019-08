EEUU ofrece una alternativa a Maduro: dejar el poder, amnistía y "una salida digna"

Estados Unidos está dispuesto a no imputar ni procesar a Nicolás Maduro, a cambio de que este deje el poder, según ha hecho saber el enviado especial para este país, Elliot Abrams, en una entrevista a The New York Times.

"No es una persecución", declaró Abrams en la entrevista y agregó que "no estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya". Además, aprovechó para lanzar un mensaje directo a Maduro: "No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder".

La oferta de Washington se produce una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y Maduro confirmaran que se están produciendo contactos de "alto nivel" entre los dos países. Algunos medios señalaron al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como uno de los interlocutores.

A este respecto, Abrams quiso dejar claro que no está habiendo una negociación con Maduro ni tampoco "un patrón de contactos" sino que "ha habido mensajes intermitentes". Desde Washington, el mensaje que se ha hecho llegar, según el diplomático, es que "necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del Gobierno".

Así las cosas, el enviado especial estadounidense consideró que por ahora no merece la pena hablar directamente con el régimen chavista. Según explicó, los mensajes a través de intermediarios desde Venezuela han sido "muy poco frecuentes" y que la información que contenían era dudosa.