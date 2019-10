La Policía ecuatoriana retoma el control del Parlamento en Quito tras el asalto de los manifestantes

La Policía motorizada, apoyada por unidades caninas y una guardia montada logró establecer unos cuatro o cinco cercos de seguridad en la plaza principal que da acceso a la sede parlamentaria.

Con el uso de la fuerza y gases lacrimógenos los efectivos policiales, a los que se sumaron militares, desalojaron a los manifestantes que se habían atrincherado en la entrada principal de la Asamblea enarbolando banderas tricolores y de las organizaciones de base. La actividad en la sede parlamentaria se encontraba suspendida después de que en la víspera se produjeran altercados en las inmediaciones que obligaron a desalojar la Cámara.

La sede se encuentra cerca de un parque de Quito que servía este martes de lugar de concentración a unos 10.000 miembros de colectivos indígenas, en la víspera de una marcha con la que esperan la derogación de recientes medidas económicas o la salida del presidente Lenín Moreno.

La toma de la sede parlamentaria se realizó en la calle Yaguachi de Quito, donde los manifestantes alcanzaron la plaza central compuesta por varios peldaños. El nutrido grupo había roto el cerco de seguridad en la entrada principal del edificio y posteriormente un grupo de dirigentes, vestidos con ponchos y bastones llegaron al lugar donde se encontraba la fuerza pública, informó la emisora local Radio Calle. Los dirigentes solicitaron a los participantes en la acción que mantuvieran la calma y no provocaran innecesariamente a las fuerzas de seguridad, y llegaron al lugar con las manos en alto.

En los alrededores del edificio del poder legislativo se escucharon en las últimas horas varias detonaciones, procedentes de la aledaña Avenida 6 de Diciembre, a donde llegaron vehículos blindados antimotines. La radio local informó de que en el parque donde se habían agrupado los indígenas se registraban enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Apoyo a Moreno

Mientras tanto, las autoridades de los diferentes poderes del Estado ecuatoriano acompañaron a Moreno en una grabación institucional en la que pidieron a los actores sociales involucrados en las protestas que se avengan al diálogo. "Alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social", manifestó el contralor subrogante del Estado, Pablo Celi, al leer una declaración junto al mandatario.

Flanqueaban a Moreno en la emisión institucional el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), César Litardo, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, el procurador general del Estado, Iñigo Salvador y la fiscal de la provincia de Guayas, Yanina Villagómez.

El mandatario ecuatoriano señaló que "todos en conjunto han decidido respaldar, no al presidente, a la democracia, al orden constituido, a la Constitución".

Correa aparece

Mientras tanto, el expresidente Rafael Correa, a quien Moreno culpa de provocar estas manifestaciones en busca de un golpe de Estado, reapareció para señalar que las protestas no responden a ningún golpe y pidió la celebración de elecciones anticipadas para solucionar el problema. "Nos llaman golpistas cuando llevamos dos años de la peor persecución política. Aquí no hay golpistas, los conflictos en democracia se resuelven en las urnas", dijo el exmandatario en un vídeo difundido por redes sociales.

Correa describió las medidas de Moreno como un "paquetazo" que no era necesario porque "no ha caído el precio del petróleo, ni ha ocurrido ningún desastre natural". "Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos", afirmó el exmandatario que reside en Bélgica y no puede regresar a Ecuador porque iría a prisión inmediatamente por violación de medidas cautelares.

Como en sus días de gobierno, el exmandatario criticó duramente a la prensa y a los partidos de antaño como responsables de la situación en su país, y calificó a Moreno como "el mayor farsante de nuestra época". "Han destrozado la patria, pero nos levantaremos, seguiremos adelante", dijo en su mensaje.