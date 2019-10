Piñera buscará un "acuerdo social" con sus socios de Gobierno y la oposición para rebajar la tensión

"Me reuniré con presidentes de partidos tanto del Gobierno como de oposición para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos acercarnos con rapidez, eficacia y responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos y las oportunidades que merecen nuestro compatriotas", señaló Sebastián Piñera en una rueda de prensa.

Sobre el nuevo toque de queda anunciado para este lunes, Piñera aseguró que esta decisión se tomó porque "la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse dentro del marco de la Constitución y la ley, de males como la violencia y la delincuencia y también la injusticia, los abusos y la corrupción".

El presidente también condenó la "brutal violencia y destrucción que han desatado pequeños grupos de delincuentes con organización y con medios que lo planifican con particular alevosía y maldad". "La violencia no puede ni va a prevalecer en Chile", señaló. "A veces he hablado duro contra esta violencia y delincuencia. Compréndanme compatriotas que lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia y delincuencia provoca y porque es mi responsabilidad como presidente resguardar el orden público y asegurar el libre ejercicio de sus derechos", agregó.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado la detención de 1.333 personas, entre ellas 181 menores. Además, el organismo informó de que 88 personas resultaron heridas de bala, cinco de ellas en estado grave y una en riesgo vital.