Evo Morales cree que aún es presidente y dice que su orden de arresto "no procede" El exmandatario afirmó que la orden de detención en su contra "no procede" porque la asamblea legislativa "no aceptó ni rechazó" su renuncia.

LD (Agencias) 2019-12-20 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar