EEUU amenaza con sanciones a Maduro y anuncia que aumentará su ayuda a la oposición

"Estados Unidos hará más para ayudar a la Asamblea Nacional (AN) y su liderazgo legítimo, así como los esfuerzos del pueblo venezolano mediante una mayor presión contra la dictadura, sus líderes y aliados dentro y fuera de Venezuela", avisó el enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams, en una rueda de prensa. Abrams precisó que la Administración de Estados Unidos está evaluando tanto "cosas positivas como negativas".

Respecto a la parte positiva, recordó que el Congreso estadounidense ha aprobado 400 millones de dólares de ayuda para la oposición liderada por Juan Guaidó y adelantó que Washington intentará convencer a otros países para que ofrezcan apoyo político, diplomático y financiero a las fuerzas opositoras. "En el lado negativo –añadió–, estamos evaluando sanciones adicionales, sanciones personales, sanciones económicas que creemos que traerán más presión al régimen".

Abrams no ofreció más detalles sobre esas sanciones, aunque desde hace tiempo las autoridades estadounidenses han criticado a la petrolera estatal rusa Rosneft, que participa en Venezuela en numerosos proyectos de extracción junto a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El enviado especial reconoció, además, que Washington cometió un error al "subestimar la importancia del respaldo ruso y cubano al régimen" y aseguró que ambos países han probado ser "importantes pilares" para el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Estados Unidos fue el primer país que reconoció en enero de 2019 a Guaidó como presidente interino de Venezuela y, desde entonces, ha emprendido una campaña destinada a derrocar a Maduro mediante la imposición de sanciones contra empresas y funcionarios.

Este domingo, los diputados chavistas del Parlamento AN eligieron como presidente del organismo a Luis Parra, antiguo miembro del partido opositor Primero Justicia, en un bronco y breve debate al que no llegaron ni Guaidó ni un grupo de diputados, a los que la Policía impidió la entrada. Después de que se le impidiera la entrada, Guaidó celebró una sesión de la AN en un periódico y resultó elegido presidente del órgano legislativo.

Poco después de esos sucesos, el Gobierno de EEUU anunció que seguiría reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela y que consideraba "una farsa" la votación de los diputados chavistas.