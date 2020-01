El chavismo responde al desafío de Guaidó y ordena a sus agentes allanar su despacho

Agentes policiales, incluidos funcionarios de las Fuerzas Especiales (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acordonaron este martes el edificio donde se encuentra el despacho de Juan Guaidó, en la Torre Zurich del sector Chacao, una zona acomodada del este de Caracas, si bien no se había confirmado el ingreso en la oficina del dirigente opositor.

La diputada Manuela Bolívar, militante del partido Voluntad Popular que lidera Leopoldo López, expresó a los medios que logró entrar en el edificio y llegó hasta la oficina de Guaidó, donde dos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) le impidieron la entrada.

URGENTE | Funcionarios de la dictadura de Maduro intentan allanar ilegalmente las oficinas del despacho del presidente (e) @jguaido ubicada en la Torre Zurich en El Rosal, Caracas pic.twitter.com/Z1SWNZbrGb — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 21, 2020

La información que le dieron a la compañía de seguridad que custodia el edificio es que "hasta que no se retiraran de la entrada de la oficina no podría haber acceso para ninguna persona". Bolívar se negó a considerar el ingreso de las fuerzas policiales a la oficina de Guaidó como un allanamiento "porque no es un procedimiento legal".

Durante el tiempo que los agentes del Sebin, el FAES y la PNB permanecieron en los alrededores de la Torre Zurich, los parlamentarios de oposición denunciaron que no se identificaron ni han mostrado órdenes de allanamiento.

Horas antes, la legisladora opositora Adriana Pichardo, también de Voluntad Popular, dijo a medios que el procedimiento se hizo en todo el edificio, que apagaron los ascensores y aseguró desconocer "lo que está pasando dentro".

la diputada Delsa Solórzano denunció que el allanamiento se trata de "un acto de venganza por el éxito de la gira del presidente Guaidó", en referencia a la gira que actualmente realiza el líder opositor, en la que ya ha visitado Colombia y Reino Unido y que se espera que acuda al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).