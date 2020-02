Decomisan una avioneta venezolana con 932 kilos de oro de alta pureza

Una avioneta procedente de Ciudad Bolívar (Venezuela) fue detenida por las autoridades de Aruba después de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Reina Beatrix. Según Primer Informe, en su interior había 932 kilos de oro de alta pureza, empaquetados en maletas de lujo.

El avión, notablemente sobrecargado, tenía como destino una pista clandestina en México. El piloto ha declarado que la carga iba a ser transferida a un avión de mayor envergadura que trasladaría el oro a un país árabe, presumiblemente Dubai.

La avioneta fue abordada después de que investigadores aeronáuticos descubrieran que viajaba usando las siglas estadounidenses N36754, que, en realidad, corresponden a un avión monomotor, que hizo su último vuelo hace más de 20 años en California. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el avión fue sacado del registro en septiembre de 2012 y fue adquirido por un comprador privado en Los Ángeles.

El cargamento decomisado tiene un valor en el mercado internacional de, al menos, 50 millones de dólares. Los tripulantes se encuentran en proceso de ser extraditados a EEUU.

El oro de Venezuela, ¿en Turquía?

Hace unos días, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, opinando en Espejo Público sobre el encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas, dijo que "no cuadran las cosas" y se preguntó "por qué el avión que traía a la señora Delcy siguió con otras personas de Venezuela y con cajas hacia Turquía, por qué ella tiene que ir a Doha y no regresa en el otro avión, por qué envían a hablar personalmente a Ábalos, por qué no se produce una llamada del responsable y no sea la presidencia del Gobierno o Asuntos Exteriores quien lidere este asunto".

"Lo que se está diciendo ahora es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas, lingotes de oro y que en un determinado momento, bueno, pues aquí hay algún tema", agregó.