López Obrador sigue minimizando al corinavirus: "Salgan a comer, sigan con su vida normal"

Mientras casi todo el continente americano toma las medidas necesarias para combatir la amenaza del coronavirus, Andrés Manuel López Obrador sigue recomendando a la población de México que mantenga su vida normal, algo que le ha costado una serie de críticas por parte de diferentes sectores.

Este domingo apareció un vídeo del presidente mexicano en un local del estado de Oaxaca en el que charla con una mujer y se dirige también a los mexicanos a los que recomienda seguir con su vida normal ya que, según él, el virus COVID-19 no es una real amenaza por el momento para México.

"Todavía estamos en la primera fase", dice y aclara que "yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal, y en su momento el presidente les va a decir cuando hay que guardarnos".

También dijo que "los mexicanos por nuestras culturas somos muy resistentes a todas las calamidades, siempre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante".

Estas palabras han recibido varias críticas, como la de la cantante mexicana Thalía, quién señaló a través de su cuenta de Instagram que "no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos".

Agregó que "no puede ser que haya personas que no lo entiendan y no lo tomen en serio. (...) Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!"